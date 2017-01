Info und Buchung Mit KW "Presse-Club" per E-Mail direkt an: tickets@grafenegg.com

Alle ermäßigten Preise pro Person in Euro.

Ein "Presse"-Club-Abonnement, das sich sehen und vor allem hören lassen kann!

Mit Carl Maria von Webers Oper "Der Freischütz" wird am 18. August das Grafenegg Festival am Wolkenturm eröffnet (konzertante Fassung). Dieses Hohelied auf den Wald und die Natur im Allgemeinen fügt sich ganz besonders gut in die idyllische Szenerie des Schlossparks ein. Es singt eine Traumbesetzung!

Manfred Honeck, österreichischer Dirigent von Weltruhm, lässt beim Grafenegg Festival 2017 sein Pittsburgh Symphony Orchestra mit Beethoven zur Höchstform auflaufen, Solist in Gustav Mahlers "Wunderhorn"-Liedern ist Matthias Goerne.

Mit großer Spannung wird schließlich das Grafenegg-Debüt von Publikumsliebling Anja Harteros erwartet, die gemeinsam mit Wolfram Rieger eine romantische Lieder-Matinee gestaltet.

Lassen Sie sich von der einmaligen Atmosphäre Grafeneggs verzaubern und treffen Sie Rudolf Buchbinder, den künstlerischen Leiter des Festivals, am 31.8. persönlich.

www.grafenegg.com



Bestellen Sie jetzt Ihr Festival-Abonnement!

20% Ermäßigung für "Presse"-Club-Mitglieder

Freitag, 18.8.2017, 19.30 Uhr, Wolkenturm:

Festivaleröffnung "Der Freischütz" (konzertante Fassung), Dorothea Röschmann (Agathe), Daniela Fally (Änn

chen), Michael König (Max), Jochen Schmeckenbecher (Kaspar), Adrian Eröd (Ottokar), Yutaka Sado (Dirigent), Tonkünstler-Orchester

Donnerstag, 31.8.2017, 19.15 Uhr, Wolkenturm:

Pittsburgh Symphony Orchestra, Matthias Goerne (Bariton), Manfred Honeck (Dirigent)

Sonntag, 10.9.2017, 11 Uhr, Auditorium:

Anja Harteros (Sopran), Wolfram Rieger (Klavier)

Kategorie A Kategorie B Kategorie C 270 € 186 € 106 €

Bestellen Sie Ihre Einzelkarten!

In allen Kategorien um 15% ermäßigt.

20.8. Piotr Beczala (Tenor) und Helmut Deutsch (Klavier) 27.8. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia mit Diana Damrau (Sopran) 27.8. Festival Strings Lucerne mit Renaud Capucon (Klavier)

Achtung: Das Kontingent ist beschränkt!

Shuttle-Bus von Wien nach Grafenegg und retour auf Wunsch um 12 € pro Termin buchbar.

Grau markierte Kategorien und Konzerte sind bereits ausverkauft!

Für die rot markierten Kategorien und Konzerte sind nur noch Einzelkarten verfügbar!

Merken