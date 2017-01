Info und Buchung per E-Mail mit dem Kennwort "Presse-Club" direkt an groupsevents.bristol@luxurycollection.com

Anlässlich von vier Opernpremieren lädt das Wiener Traditionshaus an der Oper, das Hotel Bristol, Opernliebhaber viermal in der Saison 2016/2017 zum Afternoon Tea mit kulinarischen Köstlichkeiten und einem Glas Sekt.



Die Stars der aktuellen Premiere, wie Dirigenten und Regisseure, werden im Gespräch mit Dr. Thomas Dänemark, Generalsekretär der Freunde der Wiener Staatsoper, Einblicke in die Produktionen geben und Wissenswertes rund um das Werk und die Aufführung vermitteln.



Umrandet wird das Programm von den Sängerinnen und Sängern der Wiener Staatsoper, die vor Ort Arien der Opern darbieten.

www.bristolvienna.com





Programm

2. Dezember 2016, 16 Uhr – "Falstaff" von Giuseppe Verdi

Verdis letzte Oper Falstaff, ein komödiantisches Meisterwerk, basiert auf Shakespeares "Die lustigen Weiber von Windsor". Die amourösen Ausflüge und Irrfahrten des sich in finanziellen Nöten befindenden Sir Falstaff werden mit viel Witz zelebriert und pointiert im Abschlussgesang "Alles ist Spaß auf Erden" zum Ausdruck gebracht.

In den Hauptrollen: Ambrogio Maestri, Ludovic Tézier, Paolo Fanale, Carmen Giannattasio



Dirigent: Zubin Mehta



Regie: David Mcvicar





3. Februar 2017, 16 Uhr – "Il Trovatore" von Giuseppe Verdi



Das 1853 in Rom uraufgeführte Werk Verdis zählt zweifellos zu den beliebtesten Werken der Opernliteratur. Die Handlung spielt in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Spanien im Königreich Aragón, das sich herrscherlos im Bürgerkrieg befindet. Dieser nimmt eine dominierende Rolle in dem Dramma lirico ein.

In den Hauptrollen: Anna Netrebko, Ludovic Tézier, Roberto Alagna



Dirigent: Marco Armiliato



Regie: Daniele Abbado



17. März 2017, 16 Uhr – "Parsifal" von Richard Wagner



Die letzte Oper Wagners wird von vielen als einzigartiger Bühnenmythos verstanden. Dieses Werk, dem der Komponist eine (kunst)religiöse Stilisierung gab, basiert auf Wolfram von Eschenbachs Versroman, der um 1200 verfasst wurde. Die Handlung des 1882 uraufgeführten Bühnenweihfestspiels konzentriert sich auf den für Wagner dominierenden rlösungsgedanken.

In den Hauptrollen: Gerald Finley, Hans-Peter König, Christopher Ventris, Nina Stemme



Dirigent: Semyon Bychkov



Regie: Alvis Hermanis





9. Juni 2017, 16 Uhr – "Pélleas und Mélisande" von Claude Debussy



Claude Debussys "Pélleas et Mélisande", 1902 an der Pariser Opéra-Comique uraufgeführt, zählt zu den Juwelen der französischen Opernliteratur, die es zwar in der Beliebtheit nie mit Bizets "Carmen" oder Massenets "Werther" aufnehmen konnten, deren Reiz aber dennoch unbestritten ist. Neben Debussys impressionistischer Musik macht diesen auch Maurice Maeterlincks Libretto aus, das eine Version des "Tristan und Isolde" Stoffes aufgreift. Nach 26 Jahren kehrt das verträumt märchenhafte und doch hoch emotionale Werk nun wieder auf die Bühne der Wiener Staatsoper zurück.

In den Hauptrollen: Bernarda Fink, Benjamin Bruns, Simon Keenlyside



Dirigent: Alain Altinoglu



Regie: Marco Arturp Marelli