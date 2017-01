Kulturreise Bhutan 7.4.–17.4.2017

Info und Buchung Anábasis Reisen Ges.m.b.H.

Diese Reise ist von unvergesslichen Eindrücken geprägt, denn Bhutan berührt und fordert zur Reflexion auf. Dies wird Ihnen schon bei ersten, flüchtigen Begegnungen deutlich werden. Dazu gehört der sympathische, verwundernde Anspruch auf Glück, der in Bhutan als Menschenrecht gilt. Die Allmacht der Natur wird Sie während der ganzen Reise begleiten: bei kurzweiligen Wanderungen in verwunschen schönen Gebirgstälern, beim Überwinden von pittoresken Pässen und zahllosen Ausblicken in die majestätischen Bergwelten des Himalajas. Nicht minder beeindruckend ist das allerorten spürbare Streben nach Harmonie von Mensch und Natur – ein idealistischer Grundsatz, der heute aktueller ist als je zuvor, in Bhutan aber seit Jahrtausenden gepflegt wird. Diese bewegenden Reiseerlebnisse werden von tiefschürfenden Auseinandersetzungen mit dem tantrischen Buddhismus begleitet.

Dr. Grothaus wird Sie in faszinierende Welten uralter Weisheit und in das mythische Vermächtnis Avalokiteshvaras entführen. Das reiche ikonografische Erbe des tantrischen Buddhismus wird Ihnen in imposanten Klosterburgen und mystischen Tempeln verständlich werden. Zu all dem kommen berührende Begegnungen mit den Menschen und der warmherzigen Seele des Landes. Diese Slow Travel Tour führt von Paro über Thimphu, die Hauptstadt Bhutans, durch die reizvollen Täler des Paro- und Wang-Flusses über den imposanten Dochula-Pass zu den grandiosen Klöstern von Phunaka. Von dort geht es in das von gelassener Langsamkeit erfüllte Bumthang-Tal, das den kulturellen Nukleus Bhutans bildet und die Heimat zahlloser Gelehrter und spiritueller Traditionen ist. Mit dem Besuch des in beeindruckender Höhe gelegenen "Tigernestes" findet die Reise einen krönenden Abschluss.

Diese Reise wird von Dr. Maximilian Grothaus geführt.

Preis: 3.977 € (EZZ: 543 €)

Flüge mit Turkish Airlines und Druk Air

Fahrt mit Reisebus

Nächtigung mit Frühstück

Vollpension vom 9. bis zum 15. April

Abendessen in New Delhi am 8. und 16. April

inkl. Eintritten und Führungen