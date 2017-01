Info und Buchung Kennwort "Genussreise Die Presse"

Siglinde Fischer/Charming Places

E-Mail: info@siglinde-fischer.de

Tel.: +49/(0)7355/933 60

Mindestteilnehmeranzahl: 12 Personen

Programm

Genießen Sie die prämierten Weine der Region, entdecken Sie die Dolomiten bei Sonnenaufgang, schlendern Sie durch die Gassen von Brixen und verkosten Sie Käsespezialitäten aus dem Bunker.

1. Tag: Kennenlernen im Zeichen des Weines

Individuelle Anreise nach Brixen. Unterbringung im Hotel Weingut Pacherhof in Neustift bei Brixen, einem charmanten Hotel in einem Spitzen-Weingut. Nach dem Check-In unternimmt der Besitzer des Pacherhofs, Herr Laimer, mit Ihnen eine kurze Weinwanderung durch die Reben, gefolgt von einer Weinverkostung. Anschließend können Sie sich im Wellness-Bereich des Hotels entspannen, bevor es zum Aperitif geht. Hier stellt sich der Reiseführer vor, der Sie während der nächsten drei Tage begleiten wird, ein hochkarätiger Experte: Andreas Gottlieb Hempel ist Architekt, Sommelier und Genuss-Botschafter der Region Südtirol. Anschließend wird im Hotel-Restaurant ein Spezialitäten-Menü mit passenden Weinen aus der Region serviert.

2. Tag: Käsegenuss und Stadterkundung

Nach dem Frühstück werden Sie von Andreas Gottlieb Hempel abgeholt und es geht zu einer Käse-Verkostung im Betrieb von Käseaffineur Hansi Baumgartner statt, dessen Produkte auf höchstem Weltklasse-Niveau rangieren. Weiterfahrt nach Brixen. Sie haben nun eine Stunde Zeit auf eigene Faust die Stadt zu erkunden bevor es zum Mittagessen im "Brix 0.1" geht, einem neu eröffneten Restaurant, welches von 2 jungen Köchen geleitet wird, die das Kochen bei Michelin-Sterne-Koch Norbert Niederkofler erlernt haben. Am Nachmittag verrät Andreas Gottlieb Hempel bei einem Spaziergang durch Brixen allerlei Wissenswertes zu Geschichte, Kunst und Kultur der Stadt. Eine Etappe wird der Brixner Kreuzgang sein. Vor dem Abendessen bleibt wiederum etwas Zeit für das SPA, bevor es zum Abendessen zum "Finsterwirt" geht, einer der ersten Adressen in Brixen.

3. Tag: Klare Gaumenfreuden

Nach dem Frühstück checken Sie aus dem Hotel Pacherhof aus und es geht per Bus mit Andreas Gottlieb Hempel in eine kleine Brennerei nach Seis. Hier destilliert Florian Rabanser ganz innovativ z.B. Südtiroler Rum und Gin.

Das verdiente Mittagessen wird in der Binderstube in Völs serviert. Am frühen Abend Check-In in das außergewöhnlich charmante Hotel Turm in Völs. Eine besondere Herausforderung und einmaliges Erlebnis ist die am Nachmittag in Völs stattfindende Wein-Blindprobe. Blindprobe im wörtlichen Sinn, denn Sie erleben eine Einführung in die Wein-Sensorik bei völliger Dunkelheit. Wer noch Lust hat, entspannt sich noch etwas im Wellnessbereich, bevor Sie sich zum Abendessen im ausgezeichneten Restaurant des Hotels treffen.

4. Tag: Almerlebnis

Heute geht zum Frühstück auf die Seiser Alm, zuerst mit dem Bus bis zur Seilbahn und nach der Ankunft an der Gipfelstation noch eine kurze Wanderung, bevor in der Sanon Hütte ein vorzügliches Frühstück mit regionalen Produkten serviert wird. Dann geht es weiter in die Weltklasse-Kellerei Manincor nach Kaltern. Michael Graf Goess-Enzenberg produziert hier in einer architektonisch herausragenden Kellerei biodynamische Weine, welche ihresgleichen suchen. Das Mittagessen wird im neu eröffneten Restaurant des Weingutes serviert.

Den Nachmittag verbringen Sie ganz entspannt im Hotel und dessen malerischer Umgebung. Abends gibt es ein Spezialitätenmenü zum Abschluss der Reise.

5. Tag: Genussvoller Abschied

Frühstück im Hotel und Transfer per Bus zum Hotel Weingut Pacherhof, wo Ihre PKW stehen.



Individuelle Abreise

Preis und Leistungen

17. bis 21. Mai 2017

• 1.615 € im DZ (1.645 € im EZ)/Person

• 2 Nächte im Hotel Pacherhof**** bei Brixen

• 2 Nächte im Romantik Hotel Turm**** in Völs

• Nutzung des Wellnessbereichs der Hotels

• 4 x Frühstück

• 3 x Mittagessen (2-Gang/3-Gang-Menü) inkl. Wein

• 4 x Abendessen (4- Gang/5-Gang-Menü) inkl. Wein

• 1 Käseverkostung bei Degust

• 1 Verkostung in der Brennerei Zuplun

• 2 Weinverkostungen

• Führungen und Eintritte während der Reise

• Gondelbahnfahrt auf die Seiser Alm

• 1 geführter Spaziergang

• örtliche Reisebegleitung

• Bustransfer in Südtirol

