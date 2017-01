"Presse - Club" Abovorteil "WIENERIN"

Info und Buchung Per Telefon: 01/863 04 – 899

Per Fax: 01/863 04 – 778990

Per Mail mit Kennwort "Presse-Club + Wienerin" an: abo@styria-multi-media.com

Online-Bestellung hier

Jahresabo (12x Wienerin plus 2x Wienerin kocht) um nur 19 € statt 38 € für Club-Mitglieder!

Die Nummer 1 bei österreichischen Monatsmagazinen für Frauen überzeugt dabei mit anspruchsvollen Geschichten und unterscheidet sich durch einen intelligenten, aber auch frechen Zugang. Dabei ist die WIENERIN immer am Puls der Zeit und trotzdem objektiv und hinterfragend in der Berichterstattung.Da dürfen die neuesten Trends aus Beauty, Mode, Lifestyle und Wellness genau so wenig fehlen, wie aktuelle Berichte aus den Bereichen Politik, Society, Medien und Kultur und spannende Reportagen zu den Themen Psychologie, Partnerschaft und Reise. Wichtig ist der WIENERIN auch Service, besonders im Bereich Job & Geld, bleibt dabei aber stets unterhaltsam.

AGB

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten für Marketingzwecke von der Styria Multi Media GmbH & Co KG verwendet werden dürfen. Das Angebot gilt ausschließlich für "Presse"-Abonnenten, die kein bestehendes Wienerin Abo beziehen. Wenn Sie nach Ablauf des Jahresabos keine Verlängerung wünschen, genügt eine Postkarte an: Styria Multi Media Leserservice, Brunner Str. 54, 1230 Wien, ein Fax an: +43 (0)1 / 863 04 -778990 oder ein Mail an: abo@styria-multi-media.com