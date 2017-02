9. Februar: Was war, was kommt

Guten Morgen, liebe Leser! Ob auf dem Weg in die Arbeit oder bei der ersten Tasse Kaffee, wir liefern Ihnen die wichtigsten Ereignisse der Nacht in einem Kurzüberblick und fassen zusammen, was sie heute noch erwarten wird.

Britisches Unterhaus stimmt für Brexit-Gesetz

Die britische Premierministerin May kann das Austrittsverfahren ihres Landes aus der EU offiziell einleiten. Das Unterhaus stimmte dem Gesetz mit 494 gegen 122 Stimmen zu.

Rechtsaußen Jeff Sessions als US-Justizminister bestätigt

Der US-Senat hat den Hardliner Jeff Sessions als Justizminister der Vereinigten Staaten bestätigt. Vorausgegangen war eine erbitterte Debatte um die Tauglichkeit des Senators für das Amt. Ihm werden von seinen Gegnern Rassismus und eine Nähe zum Ku-Klux-Klan vorgeworfen. Nur ein Demokrat stimmte für ihn.

"Design Tower" am Donaukanal steht nicht mehr zum Verkauf - Stilwerk schließt

Die Uniqa dachte im vergangenen Jahr über den Verkauf des "Design Tower" am Donaukanal nach. Diese Option sei nun vom Tisch, heißt es. Ein prominenter Mieter verlässt den Turm dennoch.

Droht das Ende aller Stromversorger? [premium]

Nach den Banken wirbelt die Bitcoin-Software auch die Energiewelt um. Das Programm verspricht eine Welt ohne Energiekonzerne. Und ein Wiener Unternehmen ist ganz vorne dabei.

Bevorstehender Pühringer-Rücktritt

Machtwechsel in Oberösterreich. Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) soll heute seinen Rücktritt offiziell bekanntgeben und das Amt an seinen Stellvertreter Thomas Stelzer übergeben.

67. Berlinale eröffnet mit Künstlerbiografie "Django"

Mit der Filmbiografie "Django" über den legendären Jazzmusiker Django Reinhardt startet die Berlinale heute, Donnerstag, in ihre 67. Ausgabe. Das Regiedebüt des französischen Drehbuchautors und Produzenten Etienne Comar ist einer von 18 Filmen im Wettbewerb der Berliner Filmfestspiele. Im Rennen um den Goldenen Bären ist mit Josef Haders Debütfilm "Wilde Maus" auch ein österreichischer Beitrag.

Das Wetter: Kalt, Wolken und Hochnebel

Heute vielfach trüb durch Nebel, Hochnebel und Wolken, aus denen zeitweise auch ein paar Schneeflocken fallen können. Temperaturen zwischen minus 3 bis plus 5 Grad.

