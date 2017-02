13. Februar: Was war, was kommt

Guten Morgen, liebe Leser! Für die einen sind die Semesterferien zu Ende, für die anderen beginnen sie gerade. Egal, ob sie zurückkehren, wegfahren oder in jedem Fall zuhause bleiben: Wir liefern Ihnen die wichtigsten Ereignisse der Nacht in einem Kurzüberblick und fassen zusammen, was sie heute noch erwarten wird.

Die Grammy-Verleihung der vergangenen Nacht stand im Zeichen eines anderen toten Künstlers: Für sein letztes Album "Blackstar" ist die Pop- und Rocklegende David Bowie mit fünf der begehrten Musikpreise ausgezeichnet worden. >>> mehr dazu

Der Industriellenerbe und Philantrop Patrick Park hat laut eigenen Aussagen von US-Präsident Donald Trump das Angebot erhalten, neuer Botschafter der Vereinigten Staaten in Österreich zu werden. Österreichs Botschafter in Washington bestätigte gegenüber der "Presse", dass Park ihm als Kandidat genannt worden sei. Patrick Park ist ein Freund von Präsident Trump und seit Jahren in Florida als Philantrop tätig. Er spielt gerne Klavier und mag das Musical "Sound of Music". >>> Mehr dazu

Vor drei Tagen erst hatte Jazzsänger Al Jarreau seine Tournee abgesagt und das Ende seiner Karriere verkündet, nun kam die Nachricht von seinem Tod. Der siebenfache Grammygewinner, der elegant zwischen Jazz, R&B und Pop balancierte, starb 76-jährig an Erschöpfung. >>> mehr dazu

Frank-Walter Steinmeier ist mit der erwartet breiten Mehrheit zum zwölften deutschen Bundespräsidenten gewählt worden. In einer Rede beschrieb er die Bundesrepublik als "Anker der Hoffnung" in der Welt. Der frühere SPD-Außenminister übernimmt am 19. März das Amt von Joachim Gauck. Von Gauck unterscheidet er sich dadurch, dass er vorsichtiger formuliert. Heinzfischermäßig, würde man in Österreich sagen. >>> mehr dazu

Eine peinliche Panne hat die Tennis-Fed-Cup-Partie zwischen den USA und Deutschland auf Hawaii überschattet. Bei der Eröffnungszeremonie am Samstag sang der Solist bei der Nationalhymne die von den Nazis missbrauchte komplette erste Strophe des Deutschlandliedes, die mit den Worten "Deutschland, Deutschland über alles" beginnt. >>> mehr dazu

Präsident Alexander Van der Bellen reist heute in Begleitung von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) zu seinem Antrittsbesuch bei der EU. In Brüssel wird Van der Bellen mit Kommissionspräsidenten Jean Claude Juncker und dem Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, die "aktuelle Situation in der EU" besprechen.

Das Wetter: Es wird wärmer in Österreich

Am Montag hält sich im Süden sowie teils auch im Seengebiet und im Rheintal zäher Hochnebel, mitunter bleibt es hier ganztags trüb. Sonst lösen sich Nebel und Hochnebel meist noch am Vormittag auf und dann zeigt sich die Sonne oft von einem strahlend blauen Himmel. Vom Innviertel bis zum Mostviertel weht lebhafter, in Böen lokal auch noch kräftiger Ostwind. Die Temperaturen erreichen -1 bis +12 Grad, mit den höchsten Werten im Oberinntal.

