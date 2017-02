15. Februar: Trumps unendliche Turbulenzen, Harrison Fords gefährlicher Flug und Barcelonas Debakel

Was war, was kommt? US-Präsident Trump dominiert erneut die Nachrichtenlage, indes dürfte Hollywood-Star Harrison Ford um Haar eine Katastrophe verursacht haben. Und: Barcelona braucht in der Champions League ein Wunder.