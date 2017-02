16. Februar: Eurofighter-Klage, Schlappe für Trump und ein russisches Zarenreich in der Südsee

Eurofighter: Verteidigungsministerium zeigt Airbus wegen Betrugs an

Es geht um den Verdacht auf arglistige und betrügerische Täuschung unter anderem beim Kaufpreis der Eurofighter. Die Republik Österreich schließt sich außerdem dem Strafverfahren als Privatbeteiligte an und verlangt Schadenersatz in Millionenhöhe.

Trumps Wunsch-Arbeitsminister Andrew Puzder gibt auf

Nachdem diese Woche bereits Trumps Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn zurückgetreten ist, zieht sich auch der von US-Präsident Trump als Arbeitsminister nominierte Unternehmer Andrew Puzder zurück. Die Anhörung Puzders im Senat war für Donnerstag vorgesehen. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, es sei zu erwarten, dass nicht genügend republikanische Senatoren für ihn stimmen würden.

Blutige Machtspiele im Kim-Clan [premium]

Der Mord am Diktatoren-Bruder wirft ein Licht auf die verschlossene Welt der Eliten in Pjöngjang – und ist offenbar als Warnung für Nordkoreaner im Ausland zu verstehen.

Syrien-Gespräche beginnen in Kasachstan

In der neuen Runde der Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana geht es vor allem darum, die seit Ende 2016 geltende Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland zu stärken. Die Delegation der Gegner von Präsident Assad war verspätet in Astana eingetroffen, so dass die Konferenz um einen Tag verschoben werden musste.

Reicher Russe will Zarenreich auf Pazifik-Inseln wiederbeleben

Der russische Milliardär Anton Bakow will die Romanow-Regentschaft auf einer Inselgruppe in der Südsee wiederbeleben. Als neuen "Zaren" will der Vorsitzende der russischen Monarchisten den deutschen Adligen Prinz Karl Emich zu Leiningen einsetzen, einen entfernten Verwandten von Zar Alexander II

Heute meist sonnig und mild

Überwiegend sonnig, zeitweise ein paar harmlose Wolken. In den frühen Morgenstunden liegt die Temperatur bei -2 Grad, der Tageshöchstwert beträgt 10 Grad.

