22. Februar: Ein besorgter Kurz, ein erfolgreicher Thiem und ein Manner-Schnitten-Rätsel

Kurz spricht vor UN-Sicherheitsrat

Außenminister Sebastian Kurz besucht heute als amtierender Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa den UNO-Sitz in New York. Die ersten Wochen der Amtszeit des neuen US-Präsidenten Trump würden "Anlass zur Sorge" geben, sagt er. Auch ein Einreisestopp führe nicht zu einem "mehr an Sicherheit", sondern diskriminiere ganze Staaten und Religionsgemeinschaften, sagte Kurz.

US-Regierung verschärft Kampf gegen illegale Einwanderer

Indes müssen in den USA müssen künftig die meisten illegal eingewanderten Menschen mit ihrer Abschiebung rechnen. Wie aus neuen Richtlinien des Heimatschutzministeriums hervorgeht, sind davor nur Einwanderer geschützt, die schon als Kinder von ihren Eltern ins Land gebracht wurden. Ihre Zahl beträgt 750.000, während sich Schätzungen zufolge insgesamt elf Millionen Menschen illegal in den USA aufhalten.

Italiens Küstenwache rettet 630 Flüchtlinge vor Libyens Küste

Italiens Küstenwache hat erneut Flüchtlinge vor der libyschen Küste aus dem Mittelmeer gerettet. Die Flüchtlinge waren demnach auf untauglichen und überfüllten Booten unterwegs, um nach Europa zu gelangen. Am Dienstag war zudem bekannt geworden, dass Helfer des Roten Halbmondes an der Küste Libyens 74 ertrunkene Flüchtlinge entdeckten.

Thiem gewinnt Erstrundenspiel in Rio de Janeiro

Dominic Thiem besiegt beim ATP-500-Turnier den Serben Janko Tipsarevic in zwei Sätzen.

Torwahnsinn in der Champions League

In zwei Achtelfinalspielen fallen 14 Tore. In den Mittwochspielen trifft heute der FC Porto auf Juventus Turin, Christian Fuchs muss mit Leicester City nach Sevilla. Außerdem kann der FC Schalke 04 mit den beiden Österreichern Burgstaller und Schöpf (3:0 im Hinspiel) heute beim Heimspiel den Aufstieg in der Europa League besiegeln.

Schmecken Manner-Schnitten im Westen besser? [premium]

In Österreich sind Manner-Waffeln knuspriger, klagen Ungarn und die Slowakei. Auch andere Markenhersteller sollen mindere Ware liefern. Stimmt alles nicht, kontert das Unternehmen.

Sonne zeigt sich kaum

Von Salzburg bis Niederösterreich lockern die Wolken nur ab und zu auf, besonders vom Gesäuse bis zum Mühlviertel bleiben sie oft auch dicht. Zudem regnet es im Norden und Nordosten zeitweise leicht. Sonst fallen am ehesten zu Beginn im Westen ein paar Tropfen, tagsüber kommt westlich von Innsbruck und im Süden aber doch öfter die Sonne durch. Allerdings wird es mit 8 bis 16 Grad mild.

Mehr zu den einzelnen Bundesländern: diepresse.com/wetter

(phu)