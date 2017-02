24. Februar: Trumps Atomwaffenarsenal, Eurofighter-Ermittlungsverfahren und Lugners neuer Lieblingsgast

Trump will Atomwaffenarsenal der USA aufrüsten

US-Präsident Donald Trump will das Atomwaffenarsenal der USA ausbauen. Die USA seien hier zurückgefallen und müssten wieder "ganz nach oben" kommen, sagte Trump am Donnerstag in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Unterdessen wurden bei einem Besuch von US-Außenminister Rex Tillerson in Mexiko versöhnliche Töne angeschlagen.

Staatsanwaltschaft Wien eröffnet Eurofighter-Ermittlungsverfahren

Die Staatsanwaltschaft Wien hat ein Ermittlungsverfahren gegen Airbus Defence and Space GmbH und Eurofighter Jagdflugzeug GmbH wegen Betrugsverdachts eingeleitet. Beide Unternehmen werden als Beschuldigte geführt, teilte das Verteidigungsministerium Donnerstagabend in einer Aussendung mit.

Nervengas VX auf Gesicht von ermordetem Halbbruder Kims gefunden

Auf dem Gesicht Kim Jong-nams seien Rückstände des auch als Chemiewaffe eingesetzten Gases entdeckt worden, teilte die malaysische Polizei am Freitag mit. Der hoch toxische Stoff sei in entnommenen Gewebeproben von Gesicht und Augen des Toten enthalten gewesen.

"Es ist nicht immer ein Klassenkampf"

Arbeiterkinder gegen Akademikerkinder – so hieß es jüngst bei einer Uni-Demo. SPÖ-Studentenvertreterin Lucia Grabetz und Neos-Vertreter Yannick Shetty diskutieren darüber.

Richard Lugner rundum glücklich mit Goldie Hawn

Auch von der Tod von Ministerin Sabine Oberhauser den Opernball überschattete, war es für Richard Lugner war es "der schönste Opernball" überhaupt. Mit seinem Gast, der US-Schauspielerin Goldie Hawn, war Lugner sehr glücklich. "Sie ist lustig, sie ist freundlich, sie ist pünktlich, sie macht Schmähs. Super", freute sich der Baumeister.

Das Wetter bleibt trüb

Den ganzen Tag über weitgehend trübe Verhältnisse in Wien. Im Tagesverlauf ist mit keiner Erwärmung zu rechnen. Sowohl der Tiefst- als auch der Höchstwert liegt bei 10 Grad.

