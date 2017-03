6. März: Frankreichs Kandidat Fillon vor Ablöse und Schlecker-Prozess

Gestern hat sich die Bundesregierung von der verstorbenen Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser verabschiedet. In den kommenden Tagen soll die Nachfolge geklärt werden. Zur Diskussion stehen mehrere Kandidatinnen. In Deutschland wird Bundeskanzlerin Angela Merkel heute Abend mit dem französischen Präsidenten Francois Hollande sowie den Regierungschefs Italiens, Paolo Gentiloni, und Spaniens, Mariano Rajoy, über die Zukunft der EU reden. Hollande hat zu dem Vierer-Treffen im Schloss von Versailles eingeladen, bei dem zwei bevorstehende EU-Gipfel vorbereitet werden sollen. Sowohl Merkel als auch Hollande hatten zuletzt für die alte Idee eines Europas der unterschiedlichen Geschwindigkeiten geworben.

Frankreich: Fillon hält an Präsidentschaftskandidatur fest

Trotz wachsenden Widerstands aus der eigenen Partei hält der französische Konservative Francois Fillon an seiner Präsidentschaftskandidatur fest. Fillon mobilisierte am Sonntagabend zehntausende Anhänger für eine Kundgebung in Paris, auf der er sich für Fehler im Zusammenhang mit der Scheinbeschäftigungsaffäre um seine Familie entschuldigte. Zahlreiche Politiker aus seiner eigenen Partei haben sich aber inzwischen von ihm abgewandt. Der französische Premierminister Alain Juppe, der als möglicher Ersatzkandidat gehandelt wird, hat für heute Vormittag um 10:30 Uhr eine Erklärung angekündigt.

OMV beteiligt sich an sibirischem Gasvorkommen

Der heimische Öl- und Gaskonzern OMV kauft sich in eines der größten Erdgasfelder Russlands ein. Am Sonntagabend meldete die OMV, sich mit der deutschen Uniper, einer Tochter des Energieriesen E.ON, über den Erwerb von 24,99 Prozent am sibirischen Yuzhno-Russkoye-Feld (Juschno Russkoje) geeinigt zu haben. Der Kaufpreis beträgt 1,85 Mrd. Dollar (1,75 Mrd. Euro). Mit dem Abschluss der Transaktion wird bis zum Jahresende gerechnet.

Nordkorea schoss wieder Raketen ins japanische Meer

Nordkorea hat offenbar neuerlich mehrere Raketen in Richtung Japanisches Meer (Ostmeer) abgefeuert. Drei der Raketen seien in die 200-Meilen-Zone vor der japanischen Küste ins Meer gestürzt, teilte Ministerpräsident Shinzo Abe in der Nacht auf Montag in Tokio mit. Auch Südkorea meldete, dass Nordkorea "mehrere" Raketen abgefeuert habe. Auch das US-Militär bestätigte die Tests, betonte aber, die Raketen stellten keine Gefahr für Nordamerika dar.

Ministertreffen soll Weg für EU-Militärhauptquartier ebnen

Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten sollen heute in Brüssel den Weg für den Aufbau eines gemeinsamen militärischen Hauptquartiers für Auslandseinsätze ebnen. Über das neue Planungs- und Führungszentrum könnten nach Angaben aus EU-Kreisen bereits in einigen Monaten die Ausbildungsmissionen in Mali, Somalia und Zentralafrika gesteuert werden. Eingerichtet werden soll das neue Hauptquartier im bereits bestehenden EU-Militärstab in Brüssel.

Prozess gegen Drogeriemarktgründer Schlecker beginnt

Vor dem Landgericht Stuttgart beginnt heute der Prozess gegen den einstigen Drogeriemarkteigentümer Anton Schlecker. Ihm wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit der Insolvenz seines Unternehmens Vermögen beiseitegeschafft zu haben. Auch österreichische Immobilien und die Österreich-Tochter von Schlecker könnten im Prozess eine Rolle spielen. Angeklagt sind auch seine Frau, seine beiden Kinder sowie zwei Wirtschaftsprüfer.

Wetteraussichten

Am Montag steht der gesamte Ostalpenraum unter Tiefdruckeinfluss. Auf sonnige Abschnitte folgen im Tagesverlauf immer wieder dichte Wolken, die außerdem den einen oder anderen Regenschauer bringen. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt anfangs in Vorarlberg und Tirol, verlagert sich jedoch im Tagesverlauf auf die südöstlichen Landesteile. Die Schneefallgrenze dürfte sich zwischen 800 und 1.200 Metern einpendeln. Der Westwind frischt - ausgenommen im Süden - mäßig bis lebhaft auf. Die Frühtemperaturen umspannen minus zwei bis plus sechs Grad, die Tageshöchsttemperaturen fünf bis 13 Grad.

(APA/Red. )