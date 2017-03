8. März: Ein Zugsunglück in den USA, zweimal Kanzler Kern und gnadenlose Bayern

Vier Tote und Dutzende Verletzte bei Zugsunglück

Beim Zusammenstoß eine Güterzuges mit einem Bus im US-Bundesstaat Mississippi sind zumindest vier Menschen ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt. Der Bus sei auf einem Bahnübergang steckengeblieben, teilten die Behörden mit. Drei Personen starben an der Unfallstelle, eine im Krankenhaus. Der Bus war mit mehr als 40 Personen besetzt.

Neue Ministerin

Kanzler Kern hat sich also durchgesetzt: Die 46-jährige Medizinerin Pamela Rendi-Wagner wird neue Gesundheits- und Frauenministerin. Der Beschluss fällt Mittwochfrüh im SPÖ-Vorstand. Die Angelobung dürfte am Montag erfolgen.

Kein Geld für Osteuropa

Der Kanzler fordert eine Kürzung der finanziellen Unterstützung für mittel- und osteuropäische Länder, falls sie sich weiter einer Aufnahme von Flüchtlingen widersetzen sollten. Vor dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag sagte Kern der Tageszeitung "Die Welt": "Sollten sich Länder bei der Lösung der Migrationsfrage weiterhin konsequent wegducken oder Steuerdumping auf Kosten der Nachbarn betreiben, so dürfen sie künftig nicht mehr Nettozahlungen in Milliardenhöhe aus Brüssel erhalten."

Hawaii will US-Einreiseverbot beeinspruchen

Hawaii wird das überarbeitete US-Einreiseverbot für Bürger aus sechs überwiegend muslimischen Ländern beeinspruchen. Neal Katyal, Staatsanwalt in Hawai sagte gegenüber CNN, das neue Einreiseverbot leide an den selben Verfassungsmängeln wie das erste Dekret von US-Präsident Donald Trump.

Gnadenlose Bayern

Der deutsche Meister gewann das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League wie schon das Hinspiel mit 5:1. Auch Titelverteidiger Real Madrid setzte sich gegen Napoli durch.

Weniger Superreiche in Österreich

In Österreich hat es 2016 etwas weniger Superreiche gegeben als im Jahr davor. 110.700 Millionäre wurden im Jahr 2016 im "Wealth Report" aufgelistet.

Ein eher trüber Tag

An der Alpennordseite halten sich viele Wolken, vom Bregenzerwald bis zum Mariazellerland fallen noch ein paar Schneeflocken, unterhalb von 500 m Regentropfen. Allmählich lockern die Wolken aber auf. Freundlich verläuft der Tag im Süden und äußersten Osten. Im Tagesverlauf breiten sich von Westen her wieder Wolkenfelder aus, am späten Nachmittag setzt in Vorarlberg Regen ein. Kräftiger Nordwest- bis Nordwind und 4 bis 14 Grad.

(APA)