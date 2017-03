13. März: Streit um Erdogans Wahlkampf, Streik am Berliner Flughafen

Rutte schließt Entschuldigung aus

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat eine Entschuldigung für die Ausweisung der türkischen Familienministerin und das Einreiseverbot für den türkischen Außenminister ausgeschlossen. "Es steht außer Frage, dass es eine Entschuldigung gibt, sie sollten sich dafür entschuldigen, was sie gestern getan haben", sagte Rutte am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Den Haag. Zugleich wies der Premier die Vorwürfe des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zurück, der die Niederländer als "Faschisten" bezeichnet hatte.

Die Türkei hat den Niederlanden im Streit über abgesagte Minister-Auftritte wiederum mit Konsequenzen gedroht. Sein Land werde härteste Vergeltung üben, teilte Ministerpräsident Binali Yildirim am Sonntag mit.

Nach der Eskalation des Streits zwischen den Niederlanden und der Türkei am Wochenende hält die Debatte um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker auch in Deutschland an. Der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere (CDU) sprach sich am Sonntag im ARD-"Bericht aus Berlin" entschieden gegen derartige Auftritte aus. Mehr dazu: Ankaras Abkehr von Europa

Fast keine Flüge auf Berliner Flughäfen

Wegen eines Streiks des Bodenpersonals der Flughäfen Tegel und Schönefeld sind fast alle Flüge von und nach Berlin gestrichen worden. Die Gewerkschaft ver.di hatte rund 2000 Beschäftigte zum Streik zwischen Montag früh 4.00 Uhr und Dienstag früh gegen 5.00 Uhr aufgerufen. Auch sämtliche Montagsflüge zwischen Wien und Berlin wurden gestrichen.

Fortsetzung im Schlecker-Prozess

Äußert sich Anton Schlecker erstmals zu den Vorwürfen gegen ihn? Diese Frage steht vor dem zweiten Prozesstag am Landgericht Stuttgart im Mittelpunkt. In der Tagesordnung ist einer Gerichtssprecherin zufolge "Gelegenheit zur Einlassung" vorgesehen. Ob sich der Gründer der gleichnamigen Drogeriekette äußern wird, ist noch offen. Der Schlecker-Prozess hatte vor einer Woche begleitet von großem Medieninteresse begonnen. Doch der Hauptangeklagte Anton Schlecker hatte geschwiegen. Er ist wegen vorsätzlichen Bankrotts angeklagt.

Ungarns Staatspräsident Ader wird wiedergewählt

Heute wählt das ungarische Parlament den Staatspräsidenten. Dabei steht die Wiederwahl von Amtsinhaber Janos Ader fest. Da die rechtskonservative Regierungspartei Fidesz-MPSZ keine Zwei-Drittel-Mehrheit mehr im Parlament besitzt, wird mit einem zweiten Wahlgang gerechnet, bei dem die einfache Mehrheit ausreicht. Die Opposition lehnt Ader als "Parteisoldaten" ab. Der von der sozialliberalen Opposition ins Rennen geschickte Gegenkandidat Laszlo Majtenyi gilt als chancenlos.

Ski alpin: Junioren-WM

Österreichs Ski-Nachwuchs hat bei der Junioren-WM in Aare am Sonntagabend bereits die zehnte Medaille eingefahren. Im Teambewerb gab es Silber. Erst im Finale mussten Fabio Gstrein, Simon Ruheland, Marie Sporer und Katharina Liensberger Kanada den Vortritt lassen. Bronze ging an Belgien. Drei Medaillenentscheidungen stehen in Schweden heute und Dienstag noch auf dem Programm.

Der Frühling steht vor der Tür

Der Frühling ist im Anmarsch. Wie die Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostizierten, wird es in der kommenden Woche immer milder. Bis zu 19 Grad sind bereits möglich. Am Montag lösen sich bereits am Vormittag die meisten Frühnebelfelder auf, in Folge scheint in weiten Teilen Österreichs ganztägig die Sonne. Der Nachmittag bringt über dem Bergland ein paar harmlose Haufenwolken, von Nordwesten her ziehen auch hohe, dünne Wolkenfasern durch. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nordost. Frühtemperaturen minus sechs bis plus 1 Grad, Tageshöchsttemperaturen acht bis 15 Grad. Weitere Wetteraussichten.

