Das Wichtigste zum Tag

14. März: Ein hitziger Schlagabtausch, eine neue Ministerin und: it's time to brexit

Was war, was kommt: Heute bringen FPÖ und Grüne den Antrag auf einen Eurofigter-U-Ausschuss ein, das britische Oberhaus hat nachgegeben, Deutschlands Kanzlerin Merkel muss am Boden bleiben – und in den Niederlanden fliegen die verbalen Fetzen.