16. März: Abfuhren für Wilders und Guardiola

Niederländer verpassen Rechtspopulisten Dämpfer

Die rechtsliberale Partei VVD von Ministerpräsident Mark Rutte ist trotz Verlusten als klar stärkste Kraft aus der Parlamentswahl in den Niederlanden hervorgegangen. Die PVV von Rechtspopulist Geert Wilders konnte hingegen trotz deutlicher Zugewinne nicht so reüssieren wie erwartet. Mehrere europäische Politiker wie die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker begrüßten das Wahlergebnis. Rutte sagte, die Niederländer hätten "einer falschen Sorte Populismus" eine Absage erteilt.

Trumps Einreisestopp erneut an Gericht gescheitert

Der US-Präsident hat mit seinem Vorhaben, die Einreise von Bürgern aus mehrheitlich muslimischen Ländern sowie sämtlicher Flüchtlinge vorläufig zu unterbinden, erneut einen schweren Rückschlag erlitten. Ein Bundesrichter in Hawaii hob am Mittwoch Trumps neues Einreisedekret auf - nur wenige Stunden, bevor es am Donnerstag in Kraft treten sollte.

Guardiolas Jubiläum zum Vergessen

Monaco bezwingt in der Champions League Pep Guardiolas Manchester City - obwohl die Briten das Hinspiel mit 5:3 gewonnen hatten. Der erfolgsverwöhnte Trainer hatte sich sein 100. Europacup-Spiel wohl anders vorgestellt. Damit ist das Feld der Viertelfinalisten komplett. Die Auslosung erfolgt am Freitag.

Türkei setzt Rücknahme von Flüchtlingen aus Griechenland aus

Die Türkei hat das Flüchtlingsabkommen mit der EU teilweise ausgesetzt. Derzeit würden keine Flüchtlinge von den griechischen Inseln zurückgenommen, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Mittwoch dem Fernsehsender 24 TV. Zugleich drohte er mit der vollständigen Aufkündigung des Flüchtlingspakts.

Lehrer entscheiden über Zustimmung zu Schulautonomiepaket

Die Lehrergewerkschaft will am Donnerstag über ihre Zustimmung zum Schulautonomiepaket der Regierung entscheiden. Mit dem Paket soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass sich bis zu acht Schulen in sogenannten "Clustern" unter einer gemeinsamen Clusterleitung zusammenschließen. So sollen Ressourcen besser genutzt und durch damit erzielte Einsparungen Verwaltungspersonal finanziert werden.

Sechs Tote durch Schneesturm im Osten Kanadas

Der Schneesturm "Stella" ist von den USA in den Osten Kanadas weitergezogen und hat die Region weitgehend lahmgelegt. Sechs Menschen kamen ums Leben, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Zwei von ihnen erfroren demnach nahe der Großstadt Quebec in ihrem Auto, vier weitere Personen starben bei Autounfällen. In Teilen der Staaten Ontario, Quebec und der Küstenregion fielen bis Mittwoch bis zu 70 Zentimeter Schnee, wie der Wetterdienst mitteilte. Der Wind erreichte Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern und führte zu schweren Schneeverwehungen.

Sonne zeigt sich

Am Donnerstag halten sich im Norden und Osten des Landes zunächst noch einige Restwolken, sie lockern aber zunehmend auf und machen der Sonne Platz. Von Vorarlberg bis in die südliche Steiermark ist es bereits von der Früh weg sonnig, hier sind nur vereinzelt Nebelfelder anzutreffen. Bei meist mäßigem und im Süden leicht föhnigem Nordwestwind liegen die Höchstwerte im angenehmen Bereich zwischen 11 und 19 Grad.

Mehr zu den Bundesländern: diepresse.com/wetter