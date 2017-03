20. März: Ein triumphierender Schulz, Trump auf dem Absteiger-Ast und das Äquinoktium

Der 100-Prozent-Genosse

Mit keiner einzigen Gegenstimme wurde Martin Schulz am Sonntag zum SPD-Vorsitzenden gewählt. Das gab es in der Geschichte der Sozialdemokraten noch nie. Schulz sagt, es sei „der Auftakt zur Eroberung des Kanzleramts“. In der Arena Berlin finden oft Techno-Parties statt. Nun feiert sich hier die SPD, es sind Wochen wie im Rausch für die Partei, deren Umfragewerte von 20 auf über 30 Prozent kletterten und die 13.000 neue Mitglieder zählt. Eine Zäsur für die SPD, die bisher geschrumpft und gealtert war. Die Krönungsmesse für Martin Schulz ist auch der Abschied für Sigmar Gabriel. „Regieren ist Speeddating mit der Realität“, sagt der scheidende Parteichef in seiner Rede.

Brexit-Abschlussverhandlungen in österreichischer Hand

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Sonntagabend nach London gereist. Er trifft am heutigen Montag seinen Amtskollegen Boris Johnson und Finanzminister Philip Hammond sowie Brexit-Minister David Davis zu Gesprächen über den EU-Austritt Großbritanniens. Die "Abschlussverhandlungen des Brexit werden aller Voraussicht nach in unsere EU-Ratspräsidentschaft fallen", sagte Kurz. Österreich übernimmt im zweiten Halbjahr 2018 den EU-Vorsitz.

Innenministertreffen zum Thema Migration in Rom

Die Innenminister aus europäischen und nordafrikanischen Ländern kommen heute, Montag, in Rom zu einem Treffen über die Migrationskrise zusammen. Neben Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) sind auch die Ressortchefs aus Italien, Frankreich, Deutschland, Malta, Slowenien und der Schweiz bei dem "Flüchtlingsgipfel" dabei. Daneben werden die Länder Algerien, Tunesien und Libyen teilnehmen. Es geht darum, wie der Zustrom von Migranten nach Europa gestoppt werden kann.

Deutschland und Japan wollen für Freihandel kämpfen

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe haben ein energisches Plädoyer für Freihandel in der Welt abgegeben. Zur Eröffnung der CEBIT-Messe in Hannover sprachen sich beide am Sonntagabend für einen raschen Abschluss des EU/Japan-Freihandelsabkommens aus. Ohne die neue US-Regierung von Donald Trump namentlich zu erwähnen, setzten sich beide von protektionistischen Tendenzen ab.

Erste TV-Debatte der französischen Präsidentschaftskandidaten

Paris - Die wichtigsten Kandidaten für die französische Präsidentschaftswahl kommen am heutigen Montagabend erstmals zu einer TV-Debatte zusammen. Erwartet werden im Sender TF1 der Konservative Francois Fillon, der Sozialist Benoit Hamon, die Rechtspopulistin Marine Le Pen, der unabhängige Bewerber Emmanuel Macron und der Linkspolitiker Jean-Luc-Melenchon. Die Franzosen wählen ihren neuen Staatschef in zwei Wahlgängen am 23. April und 7. Mai. Die Favoriten Macron und Le Pen liegen liegen laut einer Umfrage in der ersten Wahlrunde gleichauf.

Drogen und Alkohol im Blut des Flughafen-Angreifers von Paris

Der Angreifer vom Pariser Flughafen Orly hatte nach Angaben aus Justizkreisen Drogen und Alkohol im Körper. Das habe eine Autopsie des Mannes ergeben, der am Samstag an dem Flughafen von Soldaten erschossen worden war, nachdem er versucht hatte, einer Soldatin die Waffe zu entreißen. Zuvor hatte der 39-jährige Mann bei einer Verkehrskontrolle auf Polizisten geschossen und einen Beamten verletzt. Ermittler halten einen islamistischen Hintergrund der Taten für wahrscheinlich.

Erdogan warf Merkel "Nazi-Methoden" vor

Der Streit zwischen Deutschland und der Türkei hat eine neue Eskalationsstufe erreicht: Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan warf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag persönlich "Nazi-Methoden" vor. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sieht durch die "unsäglichen Vorwürfe und absurden Vergleiche" der vergangenen Wochen eine Grenze überschritten. SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz sprach von einer "Frechheit".

Parkpickerl Hietzing: Ja oder Nein

Die Bewohner des 13. Wiener Gemeindebezirks (Hietzing) stimmen derzeit darüber ab, ob in Teilen des Bezirks das Parkpickerl eingeführt wird. Abgefragt wird nach Grätzeln, wobei eine Rücksendung des Fragebogens noch bis kommenden Montag möglich ist. Derzeit beträgt die Rücklaufquote 47 Prozent, wie der Büroleiter von Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP), Matthis Prabitz, berichtete.

An die Hietzinger werden genaugenommen sogar zwei Fragen gestellt: Sie können darüber abstimmen, ob sie die Einführung der Parkraumbewirtschaftung in den überparkten Gebieten ihres jeweiligen Grätzels wollen. Die zweite Frage ist allgemeiner gestellt. Dabei geht es um die Parkraumbewirtschaftung im gesamten Bezirk - wobei aber hier ebenfalls nur die Regionen mit hohem Stellplatzdruck betroffen sind, wie betont wird.

Gallup-Umfrage: Nur noch 37 Prozent für Trumps Politik

Mit seiner Politik stößt US-Präsident Donald Trump bei einer wachsenden Mehrheit seiner Landsleute auf Ablehnung. In einer Umfrage des Gallup-Instituts vom Samstag bewerteten nur noch 37 Prozent der Befragten Trumps Amtsführung als positiv. Dagegen missbilligten 58 Prozent seine politische Arbeit. Zu Beginn seiner Amtszeit Ende Jänner hatten noch 45 Prozent ihre Zustimmung zu Trumps Präsidentschaft bekundet und ein ebenso großer Anteil seine Ablehnung.

Mordprozess gegen Wiener Banker, der Stiefbruder in den Kopf schoss

Ein Wiener Banker muss sich ab heute wegen Mordes an seinem Stiefbruder im Landesgericht Korneuburg verantworten. Der 45-Jährige hatte am 18. September 2015 in Wien-Währing dem um zwei Jahre Jüngeren in den Kopf geschossen. Der Angeklagte sagt, es habe sich um einen Unfall gehandelt. Er habe seinem Stiefbruder seine Pistole gezeigt, beim Hantieren habe sich unabsichtlich ein Schuss gelöst. Die Staatsanwältin unterstellt dem Banker hingegen Tötungsvorsatz.

Bluttat am Brunnenmarkt - Abschlusssitzung der Soko

Nach der Bluttat am Brunnenmarkt, bei der im Mai 2016 eine Frau mit einer Eisenstange attackiert und tödlich verletzt worden ist, ist von Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) eine Sonderkommission eingesetzt worden, um ein allfälliges Behördenversagen festzustellen. Die Soko hält ihre Abschlusssitzung ab, danach wird dem Justizministerium der Abschlussbericht übermittelt.

Der Frühling beginnt

Am heutigen Montag beginnt der Frühling - die Sonne überschreitet, vom Erdmittelpunkt aus gedacht, von der Südhälfte des Himmels kommend den Himmelsäquator und wandert auf die Nordhälfte des Himmels. Dieses sogenannte Frühlingsäquinoktium passiert im Schnitt alle 365 Tage, fünf Stunden, 48 Minuten und 45,261 Sekunden - heuer ist das um 11.28 Uhr MEZ der Fall. Zum Frühlingsanfang geht unser Zentralgestirn genau im Osten auf, steht mittags im Süden und geht exakt im Westen unter - Tag und Nacht sind gleich lang.

(APA/Red. )