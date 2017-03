22. März: Tablet-Verbot, Mord-Prozess und Religions-Gipfel

"Wir bitten Sie, alle elektronischen Geräte ..."

"... auszuschalten bis die Anschnallzeichen erloschen sind!" Diese Durchsage soll man ab heute auf Flügen in die USA aus acht Staaten im Nahen Osten, darunter Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, nicht mehr hören. Geräte, die größer als ein Handy seien, dürften nicht mehr mit an Bord genommen werden, teilten die Fluglinien Saudi Airlines und Royal Jordanian über Twitter mit. Das US-Heimatschutzministerium erklärte, "mögliche Sicherheitsvorkehrungen" nicht zu kommentieren. Es wird spekuliert, dass die Botschaft zu früh öffentlich wurde.

Mord-Prozess gegen Wiener Banker

Mit einem Schießunfall hat sich am Montag der 45-jährige Banker verantwortet, der am 18. September 2015 in Wien-Währing seinem um zwei Jahre jüngeren Stiefbruder in den Kopf geschossen hatte. "Ich bekenne mich der fahrlässigen Tötung schuldig", sagte er zum Auftakt seines Mordprozesses im Landesgericht Korneuburg. Zahlreiche Sachverständige werden heute in dem Fall ihre Expertisen abgeben. Dabei dürfte vor allem die Gutachterin für Blutspurenmuster-Analyse, Silke Brodbeck, im Mittelpunkt stehen. Anhand von Blutspritzern am Tatort hält sie es für wahrscheinlicher, dass die Schilderung des Angeklagten zum Tathergang nicht den Tatsachen entspricht. Allerdings soll Brodbeck für ihre Sachverständigentätigkeit nicht sämtliche Fotos aus der Tatort-Mappe bekommen und sich ihr Gutachtenauftrag auf nicht alle Blutspuren bezogen haben. Das Urteil wird für Mittwoch erwartet.

Erster Religions-Gipfel mit Kern

Erstmals in seiner Amtszeit lädt Bundeskanzler Christian Kern zum "interreligiösen Dialog". Insgesamt sind zum Treffen am Dienstag im Kanzleramt Vertreter von 16 anerkannten Religionsgemeinschaften eingeladen. Dabei wird es natürlich nicht nur um das Verhältnis zueinander gehen: Auch Inhalte des Integrationspakets der Regierung wie das Verhüllungsverbot dürften zur Sprache kommen.

Weiterhin Frühlingswetter

Am Dienstag ziehen einige Wolkenfelder durch, vor allem in der Westhälfte. Dennoch ist es überwiegend freundlich und nach Osten und Süden zu auch länger sonnig. Abends steigt im westlichen Bergland die Schauerneigung etwas an. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Süd bis West. An der Alpennordseite ist es leicht föhnig. Von drei bis acht Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf 14 bis 20 Grad. Weitere Aussichten.

(APA)