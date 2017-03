22. März: Brüssel, ein Jahr danach und "anomale Wellen" in Peru

Brüssel gedenkt der Opfer der Anschläge

Am Flughafen Zaventem halten um 07.58 Uhr Angehörige, Flughafenmitarbeiter, Regierungsvertreter sowie König Philippe und Königin Mathilde eine Schweigeminute ab. An der Metrostation Maelbeek im EU-Viertel wird um 09.11 Uhr mit einer weiteren Schweigeminute der Toten gedacht. Unweit der EU-Kommission soll eine Skulptur enthüllt werden, am Abend gibt es einen Gedenkgottesdienst. Am 22. März 2016 waren 32 Menschen durch Bombenanschläge am Brüsseler Flughafen Zaventem und der Metrostation Maelbeek getötet worden. Mehr als 300 Menschen wurden verletzt. Zu den Attentaten bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat.

Anti-IS-Koalition tagt erstmals unter Trump

Erstmals seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump tagen heute die Außenminister der Anti-IS-Koalition in Washington. US-Außenminister Rex Tillerson erwartet über 40 Amtskollegen, darunter Sebastian Kurz (ÖVP).

"Anomale Wellen" in Peru

Die Behörden in Peru haben wegen "anomaler Wellen" 23 Pazifikhäfen vorübergehend geschlossen. Vermutet wird ein Zusammenhang mit dem für Wissenschaftler rätselhaften Klimaphänomen "Küsten-El-Nino", das sich bisher auf die peruanische Küste beschränkt. Das Meereswasser vor der Küste ist um rund fünf Grad wärmer als um diese Jahreszeit üblich. Stellenweise wurden sogar zehn Grad mehr gemessen. Wegen der dadurch ausgelösten starken Verdunstung des Wassers kam es zu heftigen Regenfällen in den Anden, was die Flüsse anschwellen ließ und zu dramatischen Überschwemmungen und Erdrutschen führte. Ganze Ortschaften wurden durch die reißenden Ströme zerstört - das Gefälle von den Anden zur Küste verschlimmerte die Lage noch.

Schottland: Neues Referendum zur Unabhängigkeit?

Das schottische Parlament stimmt heute über ein neues Referendum zur Unabhängigkeit von Großbritannien ab. Regierungschefin Nicola Sturgeon will von den Abgeordneten ein Mandat, um mit London über die geplante Volksabstimmung zu verhandeln. Es gilt als sicher, dass sich eine Mehrheit der Abgeordneten hinter Sturgeon stellen wird. Sturgeon will ihre Landsleute zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 abstimmen lassen, wenn die Brexit-Verhandlungen im vollen Gange sind. Die britische Premierministerin Theresa May hat aber bereits klar gemacht, dass sie vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens nicht über eine Volksabstimmung in Schottland reden will.

Ermittlungen gegen Fillon ausgeweitet

Die Ermittlungen gegen den französischen Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon sind nach Angaben aus Justizkreisen ausgeweitet worden. Es gehe um den Verdacht des "schweren Betrugs und der Fälschung", hieß es am Dienstagabend in Paris. Laut einem Medienbericht fragt sich die Justiz, ob falsche Dokumente ausgestellt wurden, um die Gehälter für Fillons Frau Penelope zu rechtfertigen.

Finale im Mordprozess gegen Wiener Banker

Im Landesgericht Korneuburg geht heute um 10 Uhr der Mordprozess gegen den Wiener Banker ins Finale, der am 18. September 2015 in seiner Wohnung in Wien-Währing seinen Stiefbruder erschossen hat. Die Geschworenen müssen entscheiden, ob der 45-Jährige den um zwei Jahre jüngeren Mann vorsätzlich getötet hat oder ein vom Angeklagten behaupteter Schießunfall vorliegt.

Zu Beginn oft Regen

Von Vorarlberg über den Flachgau bis zum Waldviertel sowie im Süden regnet es zunächst häufig. Die Schneefallgrenze steigt von etwa 1200 m bis in höhere Lagen an. Tagsüber lässt der Regen nach, vor allem im Norden gehen aber noch ein paar Schauer nieder. Trocken bleibt es dagegen von Unterkärnten über die Steiermark bis zum östlichen Flachland, zudem zeigt sich im Südosten auch zeitweise die Sonne. Dazu gibt es 7 bis 19 Grad.

