24. März: Parteitag in St. Pölten, Probleme im Weißen Haus

Führungswechsel

In der Volkspartei Niederösterreich kommt es nach fast genau 25 Jahren zum Wechsel an der Spitze. Johanna Mikl-Leitner beerbt am Samstag Erwin Pröll und wird Obfrau der Landesorganisation. Der Parteitag in St. Pölten beginnt bereits am Freitag und dauert erstmals zwei Tage. Der Auftakt wird ganz im Zeichen des scheidenden Landesparteichefs und Landeshauptmanns stehen. Davon zeugt auch die Abendveranstaltung unter dem Titel "Danke, Erwin Pröll".

Trumps Abstimmung

Das US-Repräsentantenhaus hat die Abstimmung über eine Rücknahme von Obamacare auf Freitagnachmittag verschoben, weil es den Abgeordneten von Präsident Donald Trumps Republikanern nicht gelang, genügend Stimmen für die Änderungen zusammenzubekommen.

Deutsches Autobahnpickerl

Nach jahrelangem Gerangel will der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) heute die umstrittene Pkw-Maut durch den Bundestag bringen. Das Parlament stimmt um 9. Uhr abschließend über Änderungen der seit 2015 geltenden Maut-Gesetze ab. Sie sollen einen von Dobrindt mit der EU-Kommission vereinbarten Kompromiss umsetzen. Brüssel will dann grünes Licht für das zentrale Vorhaben der CSU in der schwarz-roten Koalition geben. Die Opposition kritisierte die Maut erneut scharf. Proteste gibt es nicht nur aus Österreich, sondern auch unter den Bundesländern.

Happy Birthday, EU

Heute beginnen in Rom die Feiern zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge, dem Gründungsakt der Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), dem Vorläufer der Europäischen Union. Am Nachmittag treffen die europäischen Sozialpartner mit EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zusammen. Am Abend sind alle 27 EU-Staats- und Regierungschefs zu einer Audienz bei Papst Franziskus geladen. Die britische Premierministerin Theresa May nimmt an den Feierlichkeiten nicht teil.

Das Wetter am Wochenende

Das Wochenende lockt mit Temperaturen von bis zu 20 Grad ins Freie. Die höchsten Werte sind dabei heute und morgen im Westen und Süden des Landes zu erwarten. Am Sonntag macht sich laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ein vorübergehender Störungseinfluss samt Abkühlung breit. Die kommende Woche beginnt jedoch sehr sonnig. >> Weitere Aussichten.