27. März: Wählende Auslandstürken, ein Haftbefehl und Trump im Kampf um den Energiesektor

Bulgariens Ex-Premier vor dritter Mission

In Bulgarien hat die bürgerliche Regierungspartei GERB die vorgezogene Parlamentswahl den ersten Auszählungen und Prognosen zufolge klar gewonnen. Die konservative GERB-Partei von Ex-Ministerpräsident Bojko Borissow wurde demnach mit rund 32 Prozent der Stimmen stärkste Kraft, gefolgt von den Sozialisten von Kornelia Ninowa, die auf rund 28 Prozent kamen. Borissow reklamierte den Sieg bereits für sich und kündigte für den heutigen Montag erste Verhandlungen an.

Kein "Schulz-Effekt" im Saarland

Die deutschen Christdemokraten haben die Landtagswahl eindeutig gewonnen. Ein halbes Jahr vor der deutschen Bundestagswahl kam die Partei von Kanzlerin Angela Merkel laut vorläufigem amtlichen Endergebnis auf 40,7 Prozent der Stimmen. Ihr Koalitionspartner SPD lag mit 29,6 Prozent unter seinem Ergebnis von 2012.

Auslandstürken wählen in Österreich

In Österreich und weiteren Ländern beginnt heute die Stimmabgabe zur umstrittenen Verfassungsreform in der Türkei. Hierzulande können 108.561 türkische Staatsbürger in diplomatischen Vertretungen in Wien, Salzburg und Bregenz abstimmen. Mit dem Verfassungsreferendum am 16. April will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Einführung eines Präsidialsystems durchsetzen. Weltweit sind etwa 2,97 Millionen im Ausland lebende Türken stimmberechtigt.

Betteln strenger zu bestrafen als Bankraub? [premium]

Das Verwaltungsstrafrecht zeitigt seltsame Ergebnisse: Bei mehreren Verstößen ist jeder einzeln zu bestrafen. Dahinter steckt das Kumulationsprinzip. Dieses besagt: Wer unerbetene E-Mails zu Werbezwecken (wenn auch nur fahrlässig) verschickt, ist grundsätzlich pro E-Mail zu bestrafen – Höchststrafe jeweils 58.000 Euro.

Prozess um mutmaßlichen IS-Unterstützer in Linz

Ein mutmaßlicher Unterstützer des Jihadistennetzwerks "Islamischer Staat" (IS) steht heute wegen des Verbrechens der terroristischen Vereinigung in Linz vor Gericht. Dem 32-jährigen Österreicher wird vorgeworfen, Videos von Enthauptungen und radikalen Predigern verbreitet, den bewaffneten Jihad beworben und 50 Personen im Nahkampf trainiert zu haben. Ihm drohen ein bis zehn Jahre Haft.

Trump will Regulierung im Energiesektor zurückschrauben

Donald Trump will nach Angaben von Regierungsvertretern in Kürze Vorschriften zur Energieproduktion lockern. Am morgigen Dienstag werde der US-Präsident einen Erlass unterzeichnen, der "unnötige Regulierungshindernisse verringert, die den verantwortungsvollen Gebrauch heimischer Energiequellen begrenzen", sagte ein Vertreter aus dem Präsidialamt.

Sonne für das ganze Land

Der heutige Montag startet vereinzelt mit Nebel und Restwolken, bevorzugt von Vorarlberg bis nach Osttirol. Sie lösen sich aber rasch auf - und dann scheint im ganzen Land die Sonne (von einem zumeist wolkenlosen Himmel). Der Wind weht vielerorts schwach bis mäßig aus Nordost, im Donauraum Oberösterreichs auch lebhaft aus Ost. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen elf Grad in der Buckligen Welt und 21 Grad im Oberinntal.

