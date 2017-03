29. März: Ein Tag im Zeichen des Brexit

May will EU-Austritt Großbritanniens beantragen

Die britische Premierministerin Theresa May will am Mittwoch offiziell den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union beantragen. Sie hat die EU-Austrittserklärung bereits am Dienstagabend unterzeichnet. Mit der Erklärung im britischen Parlament am Mittwoch macht May den Weg frei für die zweijährigen Brexit-Verhandlungen mit Brüssel.

Schottisches Parlament stimmt für Unabhängigkeitsreferendum

Indes hat das schottische Parlament in Edinburgh für eine erneute Volksabstimmung über die Unabhängigkeit von Großbritannien votiert. Mit einer Mehrheit von 69 zu 59 Stimmen erteilten die Abgeordneten am Dienstag der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon das Verhandlungsmandat. Damit die Schotten über die Loslösung von Großbritannien abstimmen können, ist aber die Zustimmung aus London nötig.

Trumps Angriff auf das Weltklima

Mit der angesagten Demontage von Barack Obamas US-Gesundheitsreform „Obamacare“ ist Donald Trump gerade erst gescheitert. Doch das hindert den amerikanischen Präsidenten nicht daran, das nächste Prestigeprojekt seines Vorgängers ins Visier zu nehmen: den Umweltschutz. Am Dienstag gab der Republikaner per Executive Order den Startschuss, dem Kampf gegen den Klimawandel wieder den Rücken zu kehren.

Kern will Flüchtlings-Umsiedlung aussetzen

"Lieber Jean-Claude": Bundeskanzler Kern argumentiert in seinem Brief an die EU-Kommission mit der hohen Zahl an Asylanträgen in Österreich.

Nationalrat macht Weg für Eurofighter-Ausschuss frei

Der Eurofighter-Untersuchungsausschuss ist mit Mittwoch fix. Mit der Behandlung des entsprechenden Antrags im Rahmen der Nationalratssitzung können die Untersuchungen starten. Eine Abstimmung ist nicht mehr nötig.

ÖFB-Team gegen Finnland nur 1:1

Innsbruck-Premiere eines Tirolers: Alessandro Schöpf, 23, gab beim glanzlosen Test gegen Finnland (1:1) sein Debüt vor 13.000 Zuschauern auf dem Tivoli.

Flugzeug ging in Flammen auf: 140 Passagiere gerettet

In Peru ist ein Flugzeug mit 140 Passagieren an Bord nach der Landung in Flammen aufgegangen. Zu dem Vorfall kam es in der zentralperuanischen Kleinstadt Jauja. Nach Berichten von Zeugen verlor der Pilot wegen starker Winde die Kontrolle, andere sprachen von der Explosion eines Reifens als Ursache für das Feuer, das auf Videos zu sehen war, die vom Portal "El Comercio" veröffentlicht wurden. Es gab keine Toten, aber viele Leichtverletzte, die Passagiere konnten die Boeing 737 der Peruvian Airlines noch rechtzeitig verlassen.

Sonniger Start in den Tag

Von Vorarlberg bis zum Salzkammergut ziehen schon zu Beginn einige Wolken durch, sonst startet der Tag sonnig. Im Tagesverlauf machen sich dann allgemein ein paar Wolken bemerkbar, die vom Loferer Land bis zum Mühlviertel und zur Eisenwurzen am dichtesten sind. Hier sowie im südlichen Grenzbereich zu Bayern sind auch am ehesten kurze Schauer anzutreffen. Im Norden und Osten weht mäßiger bis lebhafter Nordwestwind. 14 bis 22 Grad.

Zu den Bundesländern: diepresse.com/wetter

(APA/Red.)