30. März: Zwei Reformen im Nationalrat, Ivanka Trump bekommt Job im Weißen Haus

Nach dem Brexit-Tag von gestern stehen geht es heute mit innenpolitischen Schwerpunkten weiter. Zwei spannende Themen stehen auf der Tagesordnung des Nationalrats. Einerseits wird die Sachwalterschaft reformiert, andererseits der Tierschutz. Was die Reform der Sachwalterschaft betrifft, soll die völlige Rechtlosigkeit der "Besachwalteten" so weit wie möglich vermieden werden. Die Selbstbestimmung soll so gut wie möglich erhalten bleiben. Die Novelle des Tierschutzgesetzes wiederum regelt etwa, dass Privatpersonen in Zukunft keine Tiere mehr auf Internetplattformen anbieten dürfen.

EU legte "rote Haltelinien" für Brexit-Verhandlungen fest

Das Europaparlament hat in einem am Mittwoch bekannt gewordenen Text "rote Haltelinien" für die anstehenden Brexit-Verhandlungen mit London festgelegt. Darin heißt es, eine Einigung über die künftige Beziehung zwischen der Europäischen Union und Großbritannien könne es erst geben, sobald der Rückzug des Vereinigten Königreichs aus der EU erfolgt sei. London will dagegen sobald wie möglich über die "künftige Beziehung" verhandeln.

Türkei erklärt Militäreinsatz in Syrien für beendet

Die Türkei beendet nach sieben Monaten ihren Militäreinsatz im Norden Syriens. Der nationale Sicherheitsrat unter Führung von Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte am Mittwoch, die Offensive gegen die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) und kurdische Milizen sei "erfolgreich abgeschlossen" worden. Unklar blieb, ob die Türkei ihre Soldaten aus dem Nachbarland abziehen wird.

David Friedman als US-Botschafter für Israel vereidigt

Der Anwalt David Friedman ist als neuer US-Botschafter für Israel vereidigt worden. Vizepräsident Mike Pence nahm ihm am Mittwoch in einer Zeremonie in Washington den Amtseid ab. Friedman war bisher Anwalt für Donald Trump in Immobilienfragen. Er gilt als ausgesprochen siedlerfreundlich. Nach seiner Nominierung sagte er, er gehe davon aus, künftig in Jerusalem zu arbeiten. Die US-Botschaft liegt seit 68 Jahren in Tel Aviv.

Trumps Tochter Ivanka wird Angestellte im Weißen Haus

Ein Büro im Weißen Haus hatte sie ja schon bekommen, jetzt wird Ivanka Trump, die Tochter des US-Präsidenten Donald Trump, offiziell Angestellte im Weißen Haus. Das teilte sie am Mittwoch in einer Stellungnahme mit. Ein Gehalt werde sie für ihre Tätigkeit nicht bekommen.

Mindestens 17 Tote bei Selbstmordanschlag in Bagdad

Im Süden der irakischen Hauptstadt Bagdad hat sich ein Selbstmordattentäter mit seinem Lkw in die Luft gesprengt. Dabei seien mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen, verlautete am Mittwoch aus Polizeikreisen. Mehr als 60 Personen seien bei dem Anschlag verletzt worden. Der Attentäter habe seinen Wagen an einer Grenzkontrolle explodieren lassen. Dadurch seien andere Fahrzeuge in Brand geraten.

Bankangestellte erhalten ab 1. April mehr Lohn

Die rund 75.000 Beschäftigten des heimischen Bankensektors erhalten ab 1. April im Schnitt 1,28 Prozent mehr Gehalt. Darauf haben sich Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertreter des Finanzbereichs in der Nacht auf Donnerstag in der vierten Verhandlungsrunde geeinigt. Nach mehr als zwölfstündigen Verhandlungen vereinbarte man eine Erhöhung der Gehälter um 0,8 Prozent plus 13,50 Euro. Auch in anderen Sektoren gab es Einigungen.

Briefe von Jackie Kennedy an Verehrer in London versteigert

London - Private Briefe der früheren First Lady Jackie Kennedy sind am Mittwoch in London versteigert worden. Sie kamen als Teil einer größeren Sammlung für umgerechnet rund 116.000 Euro unter den Hammer, wie das Auktionshaus Bonhams mitteilte. Kernstück der Auktion war die Korrespondenz zwischen der Ehefrau des 1963 ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy und ihrem Verehrer, dem früheren britischen Botschafter in den USA, David Ormsby Gore.

Das Wetter bringt viel Sonne

Nach zwei Frühlingstagen par excellence müssen wir auf die Sonne heute weitgehend verzichten. Es überwiegen die Wolken. In der Früh zeigt das Thermometer 13 Grad, im Tagesverlauf steigt die Temperatur auf 17 Grad - auch nicht so schlecht.

(APA/klepa)