31. März: Tag der Entscheidung für Pkw-Maut, ein "Staatsreich" und die erste Recyclerakete

Flynn will doch zu Russland-Kontakten auspacken

"Habe eine Geschichte zu erzählen." Der frühere Nationale Sicherheitsberater der USA, Michael Flynn, ist zu einer Aussage über angebliche Verbindungen von Gefolgsleuten Donald Trumps mit der russischen Regierung bereit. Er verlange im Gegenzug Immunität, berichtet das "Wall Street Journal".

Eskalation in Caracas: Weltweit Protest gegen "Staatsstreich"

Die Entmachtung des Parlaments in Venezuela hat weltweit Sorgen vor einem Abdriften des Landes in eine Diktatur geschürt. Der von den Sozialisten kontrollierte Oberste Gerichtshof hatte am Donnerstag entschieden, ab sofort der Nationalversammlung alle parlamentarischen Kompetenzen zu entziehen und diese selbst zu übernehmen.

Erste Recycling-Rakete ins All gestartet

Erstmals ist eine wiederverwendete Rakete ins Weltall gestartet. Das private US-Unternehmen SpaceX schickte am Donnerstag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral eine Trägerrakete auf die Reise, von der eine sogenannte Raketenstufe bereits früher für einen Raumflug verwendet worden war.

Junge Grüne zu "Abschiedsgespräch" bei Glawischnig

Die Jungen Grünen hatten am Donnerstagabend eine Art "Abschiedsgespräch" mit Grünen-Bundessprecherin Eva Glawischnig. Dabei habe es keine Änderungen gegeben, erklärte ein Sprecher der Jungen Grünen.

Zwei sehr schlechte Nachrichten für den Euro [premium]

Großbritanniens Austritt schwächt die Position der Marktverfechter in der EU. Wohin die Euroreise geht, zeigt die Verurteilung des griechischen Ex-Chefstatistikers wegen der Aufdeckung von Athener Budgetschummeleien, meint Josef Urschitz.

Österreichs Eigentore im Bemühen um Zuschlag für EU-Agentur

Die jüngsten Vorstöße der Bundesregierung für eingeschränkte Sozialleistungen an EU-Arbeitnehmer (Außenminister Kurz) und die Weigerung, Flüchtlinge aus Italien und Griechenland zu übernehmen (Verteidigungsminister Doskozil), könnten ein diplomatischer Bumerang werden. Denn Wien bemüht sich gleichzeitig um den Zuschlag für die aus London abziehende EU-Arzneimittelagentur (EMA).

Tusk gibt ersten Einblick in die EU-Position zum Brexit

Zwei Tage nach dem offiziellen Austrittsgesuch Großbritanniens gibt EU-Ratspräsident Donald Tusk am Freitag (9.45 Uhr) einen ersten Einblick in die EU-Leitlinien für die Brexit-Verhandlungen. Sein Entwurf soll am 29. April bei einem Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs endgültig festgezurrt werden.

Deutscher Bundesrat entscheidet über umstrittene Pkw-Maut

Der deutsche Bundesrat entscheidet am Freitag über die umstrittene Pkw-Maut. Die Länderkammer stimmt über das vom Bundestag beschlossene Gesetz ab, demzufolge Autofahrer künftig Vignetten für die Benutzung der deutschen Autobahnen erwerben müssen. Inländer werden im Gegenzug bei der Kfz-Steuer entlastet. "Die CSU will mit dem Kopf durch die Wand", sagte der niedersächsische Verkehrsminister dazu in einem Gespräch mit der "Presse".

Ein sonniger Tag

Heute in ganz Österreich sonnig. Dazu im Osten und auf den Bergen lebhafter bis kräftiger Wind aus Südost bis Süd, in manchen Tälern föhnig. Warm mit Höchstwerten zwischen 17 und 25 Grad.

