5. April: Prinz Charles kommt nach Wien

Prinz Charles und Camilla kommen nach Österreich

Wenn heute Prinz Charles zum ersten Mal seit 1986 Österreichs Hauptstadt offiziell einen Besuch abstattet, dann tut er dies in derselben Funktion wie vor 31 Jahren: als Thronfolger.

USA erhöhen nach Giftgasangriff in Syrien den Druck

Nach dem schweren Giftgasangriff mit 58 Toten in Syrien erhöhen die USA den Druck auf Russland und den Iran. Die beiden Verbündeten Syriens hätten eine "große moralische Verantwortung" für die Toten, erklärte US-Außenminister Rex Tillerson am Dienstag in Washington. Moskau lieferte dem Assad-Regime eine Art Alibi. Die syrische Luftwaffe habe in der Stadt Khan Sheikhoun ein Munitionslager von "Terroristen" bombardiert, in dem sich auch Chemiewaffen befunden hätten, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Nordkorea provoziert mit Raketentest

Einen Tag vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping hat Nordkorea mit einer weiteren Provokation seine Unbeugsamkeit im Konflikt mit der Weltgemeinschaft demonstriert. Das Regime in Pjöngjang feuerte am Mittwoch eine Rakete in Richtung Japan ab, die nach 60 Kilometern im Meer versank, erklärte das südkoreanische Militär.

IS bezeichnet Trump als "Idioten"

Die Extremisten-Miliz Islamischer Staat hat sich erstmals direkt zu US-Präsident Donald Trump geäußert. Die USA würden ertrinken und von "einem Idioten geführt, der nicht weiß, was Syrien oder der Irak oder der Islam sind", sagte IS-Sprecher Abi al-Hassan al-Muhajer am Dienstag. Er rief die "Soldaten" des IS zu Angriffen im Jemen, auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel, in Libyen, in Westafrika, in den USA, Russland und Europa auf.

Frankreich: Streit über Europa in TV-Debatte

Die französischen Präsidentschaftskandidaten haben bei ihrer zweiten TV-Debatte heftig über Europa und den Euro gestritten. So griff der parteilose Mitte-Kandidat Emmanuel Macron am Dienstagabend die Rechtspopulistin Marine Le Pen für ihre Pläne an, die EU zu verlassen und zu einer nationalen Währung zurückzukehren. "Nationalismus bedeutet Krieg", mahnte Macron, der in den Umfragen knapp vor Le Pen liegt.

EU-Parlament stimmt Position für Brexit-Verhandlungen ab

Die EU-Abgeordneten wollen am Mittwoch in Straßburg über ihre Position für die Austrittsverhandlungen mit Großbritannien debattieren und abstimmen. Zu der mehrstündigen Debatte werden auch der Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, und der Verhandlungsführer der Brüsseler Behörde, Michel Barnier, erwartet. Anschließend will das Parlament in einer Entschließung seine Forderungen und Ziele für einen Austrittsvertrag der EU mit Großbritannien festlegen.

Serbien: Proteste nach Wahlsieg von Vucic weiten sich aus

Nach dem Sieg von Serbiens bisherigem Regierungschef Aleksandar Vucic bei der Präsidentschaftswahl haben sich die Proteste gegen ihn ausgeweitet. Tausende Demonstranten, zumeist junge Menschen, versammelten sich am Dienstagabend in mehreren serbischen Städten zu Protesten. Sie warfen Vucic, der bei dem Urnengang am Sonntag mit 55 Prozent der Stimmen triumphiert hatte, Wahlbetrug vor.

Wechselhaftes Wetter

Zunächst sind von Vorarlberg bis Salzburg und Oberkärnten noch Schauer unterwegs. Diese klingen im Laufe des Vormittags ebenso ab wie jene vom Weinviertel bis zur Koralpe. In dieser Region bilden sich am Nachmittag erneut ein paar Schauer. Die Sonne zeigt sich tagsüber zwischen Osttirol und dem Südburgenland häufig, sonst höchstens kurz. Es weht teils lebhafter West- bis Nordwestwind, im Süden ist es föhnig. Maximal 10 bis 20 Grad.

Mehr zu den Bundesländern: diepresse.com/wetter

(APA/Red.)