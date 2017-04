12. April: Tillerson in Moskau, Stoltenberg im Weißen Haus

Tillerson gibt sein Debüt in Moskau

In einer Zeit extremer Spannungen trifft US-Außenminister Rex Tillerson heute in Moskau mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow zusammen. Bei der Unterredung steht der Syrienkrieg im Vordergrund. Es ist der erste Besuch eines Mitglieds der neuen US-Regierung von Präsident Donald Trump in Moskau. Am Abend vor dem Treffen beschuldigte die US-Regierung Russland, die Hintergründe des mutmaßlichen Giftgaseinsatzes in Syrien verschleiern zu wollen. Das sagte ein Regierungsvertreter, der nicht namentlich zitiert werden wollte. Ein anderer hatte sich auch zu entschuldigen. Trump-Sprecher Sean Spicer sorgte mit folgendem Vergleich für Irritationen: "Nicht einmal jemand so verabscheuungswürdiges wie Hitler ist so weit gesunken, chemische Waffen einzusetzen."

Ermittlungen nach Angriff auf BVB-Bus

Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ermittelt die Polizei in Deutschland weiter über die Hintergründe der Tat. Die ausgefallene Champions-League-Partie soll heute unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen um 18.45 Uhr stattfinden. "Wir bereiten uns auf einen Großeinsatz vor", betonte der Polizei-Präsident. Die Spielverschiebung legte die UEFA nach Rücksprache mit beiden Mannschaften schnell fest.

Was wir bisher wissen: Am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat es laut Polizei am 11. April gegen 19.15 Uhr drei "ernstzunehmende" Explosionen gegeben.

Der Bus wurde an zwei Stellen erheblich beschädigt.

Der Vorfall ereignete sich auf dem Weg der Mannschaft vom Teamhotel zum Stadion, in unmittelbarer Nähe zur Hotelausfahrt im Stadtteil Dortmund Höchsten.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

In der Nähe des Tatorts wurde ein Bekennerschreiben gefunden, dieses musste am Dienstag allerdings noch auf seine Echtheit überprüft werden.

BVB-Profi Marc Bartra wurde bei einer Explosion verletzt und musste am Arm operiert werden. Was wir nicht wissen: Hintergründe und Motiv der Tat sind unklar.

Auch wie die Detonationen genau ausgelöst wurden, konnte bisher nicht ermittelt werden. Laut "Spiegel" waren die Sprengsätze wahrscheinlich in Büschen platziert.

Syrien-Resolution

Der UNO-Sicherheitsrat soll heute über eine Resolution zum Syrien-Konflikt abstimmen, in der eine Untersuchung des mutmaßlich von Regierungstruppen verübten Giftgasangriffs gefordert wird. Das verlautete aus US-Diplomatenkreisen mit. Den Entwurf hatten die USA zusammen mit Frankreich und Großbritannien in das mächtigste UNO-Gremium eingebracht. Vergangene Woche war eine Einigung der fünf ständigen Mitgliedern des UNO-Sicherheitsrats von Russland blockiert worden.

Stoltenberg im Weißen Haus

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist unterdessen zu Besuch bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Zu den zentralen Themen dürfte wohl auch der US-Angriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt in der vergangenen Woche zählen. Ferner dürfte es bei dem Treffen um das Verhältnis der USA zur NATO gehen. Trump hatte die Allianz vor Amtsantritt als "obsolet" kritisiert, sich aber inzwischen nachdrücklich zur NATO bekannt. Allerdings besteht er auf deutlich höheren Militärausgaben der Verbündeten.

Debatte um Central European University

Die EU-Kommission berät über das umstrittene Vorgehen Ungarns gegen die angesehene Central European University (CEU) in Budapest. Die Brüsseler Behörde ist besorgt über ein neues Gesetz, das die US-geführte Hochschule zur Schließung zwingen könnte. Auch Maßnahmen gegen Nichtregierungsorganisationen in Ungarn stoßen in Brüssel auf Kritik. Doch ist unklar, was die Kommission gegen die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban unternehmen will.

Die Wetteraussichten

Am Mittwoch ziehen in Wien ausgedehnte Wolken durch, dazwischen scheint aber auch zeitweise die Sonne. Regen ist keiner zu erwarten. Bei mäßigem West- bis Südwestwind steigen die Temperaturen auf 16 bis 18 Grad. Weitere Prognosen.

(APA)