13. April: Trumps politische Kehrtwenden und Schuldsprüche für "Staatsverweigerer"

Guten Morgen, liebe Leser! Heute dreht sich alles um den US-Präsidenten - und seine politischen Kehrtwenden.

Nordkorea: Trump will China mit Handelsdeal locken

Der US-Präsident wirft Peking keine Währungsmanipulation mehr vor. Er bietet China stattdessen ein "gutes Handelsgeschäft" an, um den USA in der Nordkorea-Krise zu helfen. Indessen könnte der nächste Atomwaffentest Nordkoreas nach Einschätzung von US-Experten unmittelbar bevorstehen

Wladimir Putin ließ Tillerson warten

Parallel zum ersten offiziellen Besuch von US-Außenminister Rex Tillerson in Moskau verdächtigt US-Präsident Donald Trump Russland, von dem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Syrien gewusst zu haben. Tillerson beklagte nach seinen Gesprächen mit Außenminister Sergej Lawrow und Präsident Wladimir Putin ein geringes Vertrauen zwischen beiden Ländern. Putin hatte zuvor erklärt, seit Trumps Amtsantritt habe sich das Verhältnis zwischen den USA und Russland verschlechtert. Russland blockierte im UNO-Sicherheitsrat erneut eine Resolution zu Syrien.

Trump: "Nato ist nicht mehr obsolet"

Nicht nur vollzog der US-Präsident eine Kehrtwende im Umgang mit China, auch zur NATO, die er als wiederholt als obsolet bezeichnet hat, bekennt sich Trump nun mit deutlichen Worten. Er bezeichnete das Bündnis bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg als "Bollwerk" für Frieden und Sicherheit und betonte die Bedeutung der NATO im Kampf gegen den Terrorismus.

Sechs Schuldsprüche, ein Freispruch im "Staatsverweigerer"-Prozess

Der "Staatsverweigerer"-Prozess am Landesgericht Krems hat am Donnerstag in den frühen Morgenstunden mit sechs Schuldsprüchen und einem Freispruch geendet. Die Anklage rund um eine 2014 auf einem Hof im Waldviertel geplante "Gerichtsverhandlung" gegen eine Sachwalterin lautete auf u.a. schwere Nötigung und Amtsanmaßung.

Zwei Tote bei Demonstrationen gegen die Regierung in Venezuela

Bei den anhaltenden Demonstrationen gegen die sozialistische Regierung in Venezuela sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann und ein Jugendlicher seien in der Stadt Barquisimeto erschossen worden, teilte der Gouverneur des Bundesstaates Lara am Mittwoch mit. Laut einem Bericht einer lokalen Zeitung waren die Opfer von bewaffneten Regierungsanhängern angegriffen worden. Damit stieg die Zahl der Todesopfer bei den seit einer Woche andauernden Protesten gegen Präsident Nicolas Maduro auf fünf. Hunderte Menschen wurden verletzt und festgenommen.

Wenn Kinder im Netz die Konten der Eltern plündern [premium]

Eltern haften nicht für die Kosten, wenn ihre Kinder bei teuren Hotlines anrufen. Aber Vorsicht: Verlegt der Nachwuchs seine Streiche ins Internet, sollten sich die Eltern nicht mehr sicher fühlen.

Real Madrid mit guten CL-Karten: 2:1 im Schlager in München

Titelverteidiger Real Madrid hat sich im Viertelfinal-Schlager der Fußball-Champions-League eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen. Die Madrilenen siegten am Mittwoch im Hinspiel bei Bayern München durch zwei Treffer von Cristiano Ronaldo mit 2:1 (0:1). Für die Bayern setzte es die erste Europacup-Heimniederlage seit fast drei Jahren. Atletico Madrid kam gegen Leicester City trotz drückender Überlegenheit nicht über ein 1:0 (1:0) hinaus. Die Rückspiele stehen kommenden Dienstag auf dem Programm.

Heute Sonne, Wolken und Schauer

Bis in die Mittagsstunden aus dichten Wolken leichter Regen. Nachmittags aus dichten Wolken leichter Regenschauer. In den frühen Morgenstunden liegt die Temperatur bei 12 Grad, am Nachmittag beträgt der Höchstwert 14 Grad. Mehr Wetter.

(APA/red.)