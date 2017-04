18. April: Trump, Erdogan und ein Wintereinbruch in Österreich

Guten Morgen aus dem Newsroom! Hier im Überblick das Wichtigste zum Start nach den Feiertagen.

Trump gratuliert Erdogan zu Referendums-Erfolg

US-Präsident Donald Trump hat Staatschef Recep Tayyip Erdogan telefonisch zum mehrheitlichen Ja für die umstrittene Verfassungsreform beim Referendum in der Türkei gratuliert. Zugleich hat die türkische Regierung eine erneute Verlängerung des Ausnahmezustands beschlossen. Damit kann Präsident Recep Tayyip Erdogan weiterhin weitgehend per Dekret regieren. Die Opposition hatte Einschränkungen ihres Wahlkampfs vor dem Referendum wegen des Ausnahmezustands beklagt, der unter anderem die Versammlungsfreiheit einschränkt.

IWF-Chefin warnt vor "exzessiven Ungleichgewichten" in Deutschland

IWF-Chefin Christine Lagarde hat Deutschland erneut aufgefordert, seine Exportüberschüsse für Investments in die Infrastruktur zu nutzen. Es sei legitim für ein Land wie Deutschland mit alternder Bevölkerung nach einem Überschuss zu trachten, sagte Lagarde in einem Interview. "Vier Prozent wäre vielleicht gerechtfertigt, acht Prozent sind es nicht", fügte die Exekutivdirektorin des Internationalen Währungsfonds hinzu.

Wahlendspurt: Le Pen macht Stimmung gegen Massen-Einwanderung

Mit Großkundgebungen haben sich die führenden Kandidaten für den Endspurt der französischen Präsidentschaftswahlkampfs in Stellung gebracht. Der aussichtsreiche Bewerber Macron legte am Abend vor rund 20.000 Anhängern in Paris ein Bekenntnis zur europäischen Integration und zur Modernisierung Frankreichs ab. Die rechtspopulistische Kandidatin Le Pen bekräftigte vor dem ersten Wahlgang am Sonntag vor 6000 Anhängern in Paris, aus dem europäischen Schengenraum für ein Reisen ohne Grenzkontrollen auszusteigen.

Nordkorea droht mit "wöchentlichen" Raketentests

Trotz aller Warnungen der USA droht Nordkorea mit weiteren Raketentests. "Wir werden weitere Raketentests durchführen - auf wöchentlicher, monatlicher und jährlicher Basis", sagte Vizeaußenminister Han Song-ryol in einem Interview der BBC. Sollte Amerika militärisch intervenieren, werde ein "totaler Krieg" ausbrechen, warnte er.

Das Dorf, das sich einen Tunnel in die Freiheit grub [premium]

Die Bewohner des abgelegenen Orts Mahuai in Chinas Süden wollten sich nicht damit abfinden, hinter den Bergen zu leben. Sie nahmen ihr Schicksal in die Hand – und gruben sich frei.

Trump will per Dekret befristete Arbeits-Visa verschärfen

US-Präsident Donald Trump treibt die Umsetzung seiner Leitlinie "Amerika zuerst" voran. Am Dienstag wolle er das Dekret "Kauft amerikanisch und stellt Amerikaner ein" zu Änderungen für befristete Visa erlassen, sagten zwei hochrangige Regierungsvertreter.

Wetter: Schneefall, Frost und kalter Wind

Die kommenden Tage bringen winterliches Wetter mit Schneefall auch in tieferen Lagen. In der Landwirtschaft bereitet man sich auf Frosteinbruch vor, auch Schneebruch droht. Mehr zum heutigen Wetter hier.

(APA/red.)