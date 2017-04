21. April: Schüsse in Paris, Verbot der Zeugen Jehovas in Russland, und eine Festnahme im Zusammenhang mit dem BVB-Anschlag

Polizist bei Angriff in Paris getötet - IS bekennt sich zu Tat

Drei Tage vor Beginn der Präsidentschaftswahl ist es in Paris zu einem erneuten Anschlag gekommen. Bei einem Angriff auf Polizisten auf dem Prachtboulevard Champs-Elysees wurden am Donnerstagabend nach Regierungsangaben ein Beamter und der Schütze getötet. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Zu der Tat bekannte sich die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS). Laut Ermittlerkreisen war der Täter, ein 39-jähriger polizeibekannter Franzose. Kurz nach dem tödlichen Schusswechsel sei es zu einem weiteren gekommen - in der Nähe der Champs-Élysées, die inmitten des Pariser Stadtzentrums liegen.

Nach BVB-Anschlag: Polizei nimmt Tatverdächtigen Russen fest

Nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus des Fußballteams Borussia-Dortmund hat die Spezialeinheit GSG 9 den 28-jährigen Russen Sergej W. festgenommen. Bereits seit einer Woche soll er observiert worden sein. Gegen den Russen lag laut Bild-Informationen bereits ein Haftbefehl wegen 20-fachen versuchten Mordes vor. Aktuellen Ermittlungen zufolge soll hinter dem Anschlag kein Terror-Akt stehen. Motiv soll Geld gewesen sein. Der 28-Jährige besaß Aktien, bei der er aufgrund von Put-Optionen bei einem deutlichen Verlust Gewinne in Höhe von 3,9 Millionen Euro gemacht hätte.

Koalitionsparteien bei Fremdenrecht einig

Die Koalitionsparteien SPÖ und ÖVP sind sich beim Fremdenrechtspaket nun endgültig einig. Nach einer Verhandlungsrunde am Donnerstagnachmittag sei am Abend eine Einigung erfolgt, hieß es aus dem Innenministerium zur APA. Inhaltlich geändert hat sich laut einem Sprecher von Innenminister Wolfgang Sobotka zuletzt nichts Wesentliches mehr. Vereinbart wurde unter anderem, dass Asylwerber auch in dem ihnen zugewiesenen Bundesland bleiben müssen, wenn ihr Asylantrag abgelehnt wurde.

Aussprache bei den Grünen

Die Grünen sprechen im Laufe des heutigen Tages über ihre eigene Zukunft nach dem Rauswurf der Parteijugend. Zu der Aussprache in Wien kommen neben den 34 Mitgliedern des Erweiterten Bundesvorstands viele hochrangige Grün-Politiker aus den Bundesländern, darunter auch jene, die die Grüne Parteispitze nach dem Rauswurf der Jungen Grünen scharf kritisierten. Parteichefin Eva Glawischnig will die Gründe für den Ausschluss nochmals darlegen.

Trump plädiert für starkes Europa

In scharfem Kontrast zu seinem früheren Lob für den Brexit hat US-Präsident Donald Trump nun nachdrücklich für ein starkes Europa plädiert. Die USA wollten die EU darin unterstützen, "stark zu sein", denn dies sei im Interesse aller Seiten, sagte Trump am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni im Weißen Haus. Ein "starkes Europa" sei ihm "sehr, sehr wichtig", betonte der US-Präsident.

Exxon-Mobil fordert Ausnahme von den Sanktionen gegen Russland

Der amerikanische Ölkonzern fordert eine Ausnahme, aufgrund der Zusammenarbeit mit dem russischen Branchenprimus Rosneft. Das Joint Venture ist nicht neu und wurde bereits 2012 gebildet. Da in der Vergangenheit das Joint Venture trotz der Sanktionen genehmigt wurde, lässt Exxon auf eine Ausnahmeregelung hoffen. Unklar ist, welche Rolle der Außenminister Rex Tillerson, bis vor kurzem noch ExxonMobil-Chef, inne haben wird.

USA bereiten laut CNN Anklage gegen Assange vor

Die USA bereiten nach CNN-Angaben eine Anklage gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange vor. Der Sender berief sich dabei am Donnerstagabend (Ortszeit) auf Regierungsbeamte. Die US-Behörden haben demnach seit 2010 gegen Assange und die Enthüllungsplattform ermittelt, aber hätten sich mit der Frage herumgeschlagen, ob der "Whistleblower" durch das Verfassungsrecht auf freie Meinungsäußerung gedeckt sei. Nun habe man aber einen Weg gefunden, die Sache voranzutreiben. Ob die Anklageschrift schon vor "Vault 7" in Arbeit war, ist unklar.

Grasser muss nun doch vor Gericht

Trotz der vielen Einsprüche gegen die 825-seitige Anklageschrift, muss der Ex-Finanzminister Karl-Heinz-Grasser, gemeinsam mit 14 weiteren Angeklagten vor Gericht. Der Prozess könnte im Herbst nach acht Jahren Ermittlungen starten. Grasser drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Russland verbot Zeugen Jehovas

Das Oberste Gericht Russlands hat die Zeugen Jehovas als extremistisch verboten und ihr Vermögen eingezogen. Die Glaubensgemeinschaft müsse ihre Russland-Zentrale in St. Petersburg und 395 örtliche Organisationen auflösen, befanden die Richter am Donnerstag in Moskau. Die Zeugen Jehovas kündigten an, ihren Fall vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu bringen. Die Gemeinschaft soll in Russland nach Presseberichten etwa 170.000 Anhänger haben.

Der Frühling lässt sich kurz blicken

Nach Wind, Schnee und eisigen Temperaturen zeigt sich ein altbekannter Gast am Horizont wieder. Die Sonne wird sich heute großteils in Österreich blicken, bevor im Norden und Osten die Wolken wieder übernehmen, gemeinsam mit dem Wind. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 15 Grad. Doch die Freude währt nur kurz, denn bereits morgen, Samstag soll die Schneefallsgrenze wieder auf 1200 bis 800 Meter sinken. Für alle Marathon-Läufer am Sonntag könnte es ein trockener, aber kalter Lauf werden.

>>> Mehr zum Wetter gibt es hier.

(Red./APA)