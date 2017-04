24. April: Der Shootingstar, die Ultrarechte und eine Grüne Krise

Guten Morgen, liebe Leser! Während sich in der Nacht in Frankreich ein Duell um die Zukunft Europas abzeichnete, ist in Österreich die Sonne (kurzfristig) zurück.

Macron und Co. gegen Marine Le Pen

Montagfrüh kommt die offizielle Bestätigung: Der unabhängige, linksliberale Emmanuel Macron und FN-Chefin Marine Le Pen gehen in die französische Stichwahl am 7. Mai. Die übrigen Parteien werfen sich schon für Macron in die Schlacht.

Kern: "Le Pen steht eher für Zersetzung"

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat den Erfolg des parteiunabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron begrüßt. "Das ist ein Ergebnis, mit dem wir sehr gut leben können", erklärte Kern am Sonntagabend in Jerusalem. Mit der Rechtspopulistin Marine Le Pen wäre eine europäische Perspektive nicht gegeben. "Sie steht eher für Zersetzung. "FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky hingegen hat die europapolitischen Pläne Le Pens verteidigt. "Die jetzige Konzeption der Europäischen Union funktioniert nicht", sagte Vilimsky am Sonntagabend in der ORF-Sendung "Im Zentrum".

Trump prangert zum Holocaust-Gedenktag in Israel Antisemitismus an

Nach mehrfacher Kritik an Erklärungen seiner Regierung zum Holocaust hat US-Präsident Donald Trump dem Antisemitismus den Kampf angesagt. "Wir müssen Vorurteile und Antisemitismus ausmerzen, wo immer sie anzutreffen sind", sagte Trump in einer vierminütigen Videobotschaft an die New Yorker Vollversammlung des Jüdischen Weltkongresses anlässlich des Holocaust-Gedenktags in Israel.

Mit Sirenengeheul in Israel und dem "Marsch der Lebenden" in Auschwitz wird am heutigen Montag an die sechs Millionen Opfer der Schoah erinnert. Mehr als 10.000 junge Juden aus Israel und aller Welt gehen von Auschwitz nach Birkenau, dem größten der deutschen Vernichtungslager. In Israel kommt das öffentliche Leben für eine Minute des Gedenkens zum Erliegen.

Militärausgaben steigen weltweit, USA bleibt Spitzenreiter

Das zweite Jahr in Folge stiegen die Militärausgaben 2016 weltweit leicht. Im vergangenen Jahr wurden 1,69 Billionen US-Dollar (1,57 Bio. Euro) für militärische Zwecke ausgegeben, wie ein am Montag veröffentlichter Bericht des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) zeigt. Indien und Russland verzeichneten unter den fünf Top-Nationen den größten Anstieg. Spitzenreiter bei den jährlichen Militärausgaben bleiben mit 611 Milliarden Dollar dennoch die USA.

Mann in Wien-Liesing niedergeschossen

Ein Mann ist am Sonntagnachmittag in Wien-Liesing in der Erlaaer Straße angeschossen worden. Der 29-Jährige erlitt einen lebensgefährlichen Bauchschuss und wurde in ein Unfallkrankenhaus gebracht. Laut Zeugen soll die Schussabgabe im Zuge eines Raubüberfalls geschehen sein.

Mexiko überwindet den Trump-Schock [premium]

Die Börse der zweitgrößten lateinamerikanischen Volkswirtschaft zählt zu den größten Gewinnern des bisherigen Jahres. Und es besteht weiter Potenzial, trotz oder auch wegen Donald Trump.

Höchstgerichtspräsident: „Nur Gerichte sichern unsere Freiheit“ [premium]

Rudolf Thienel, Präsident des Verwaltungsgerichtshofs, verteidigt die neue Verwaltungsgerichtsbarkeit gegen die Kritik der Landeshauptleute: Man könne nicht Gerichte dafür schelten, dass sie Vorgaben des Gesetzgebers umsetzten.

Krisensitzung der Wiener Grünen am Montag

Am Montag tagen bei den Wiener Grünen immer Klub, Vorstand und die Landeskonferenz – die nun zu einer großen Sitzung verschmolzen werden sollen, um eine Lösung für die Causa Prima zu finden: Das „Nein“ zum Heumarktprojekt nach einer parteiinternen Urabstimmung unter 1400 Mitgliedern.

Sonne und Frost zum Start in den Tag

Überwiegend sonnig. Wolkenfelder allerdings noch im Osten und Süden. Außerdem jetzt in der Früh streckenweise frostig. Am Nachmittag föhnig und mild mit 11 bis 20 Grad, bis zu 20 im Westen. Mehr Wetter.

(APA/red.)