26. April: Trumps wackelige Mauer, Festnahmen nach "Jahrhundert-Raub" und eine Riesenspinne

Trump muss Pläne für Mauerbau aufschieben

US-Präsident Donald Trump muss vorerst von einem seiner zentralen Wahlkampfversprechen abrücken: Der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko ist gegenwärtig offenbar nicht zu finanzieren. Ein Entwurf für ein Budgetgesetz, das die beiden Kammern des US-Kongresses bis Freitag passieren muss, enthält keine Mittel für das Prestigeprojekt.

Paraguay: Zwölf Festnahmen nach "Jahrhundert-Raub"

Nach dem brutalen Millionen-Raub in Paraguay hat die Polizei bisher zwölf Personen festgenommen und umgerechnet 1,3 Millionen Euro von der Beute sichergestellt. Rund 50 schwerbewaffnete Verbrecher hatten wie bei einer Kriegsoperation mit Sprengsätzen und Sturmgewehren das Depot einer Geldtransportfirma in der Grenzstadt Ciudad del Este überfallen, um an den Tresor zu kommen. Ein Polizist wurde dabei getötet, zudem erschoss die Polizei später auf der Flucht drei Täter. Während Paraguays Polizei von 30 Millionen Dollar (28 Millionen Euro) Beute sprach, geht das betroffene Unternehmen Prosegur "nur" von acht Millionen Dollar (7,3 Mio Euro) aus.

USA bauen Raketenabwehr In Südkorea auf

Angesichts der wachsenden Spannungen im Konflikt mit Nordkorea demonstrieren die USA militärische Stärke. Das US-Militär begann am Mittwoch nach Medienberichten mit dem Aufbau eines umstrittenen Raketenabwehrsystems in Südkorea. Bereits am Dienstag legte das atomgetriebene Raketen-U-Boot "USS Michigan" in der südkoreanischen Küstenstadt Busan an, während Nordkorea offiziell den 85. Gründungstag der Streitkräfte mit massiven Schießübungen beging und mit "atomaren Erstschlägen" drohte.

Vassilakou: "Koalition überhaupt nicht gefährdet"

Die Wiener Vizebürgermeisterin und Grünen-Chefin Maria Vassilakou sieht die Koalition mit der SPÖ nach der grün-internen Abstimmungsniederlage rund um das Heumarkt-Bauprojekt nicht gefährdet. Dass sowohl SPÖ als auch Grüne schwerst zerstritten und deren Parteichefs angeschlagen seien, stellte Vassilakou im Interview mit der "ZiB 2" des ORF am Dienstagabend in Abrede.

Riesenspinne in Mexiko entdeckt

In Nordmexiko haben Wissenschaftler eine riesige Spinne entdeckt, deren Größe selbst die Forscher zum Staunen brachte. Die neue Spinnenart mit ungewöhnlich langen Beinen und einem vergleichsweise kleinen Körper misst etwa 23 Zentimeter im Durchmesser, wie Spinnenexpertin María Luisa Jimenez vom mexikanischen Forschungszentrum CIBNOR der Nachrichtenagentur AFP sagte. "In all den Jahren meiner Arbeit habe ich nie eine so große Spinne gesehen, fast so groß wie ein normaler Teller."

Die Spinne wurde Califorctenus Cacachilensis getauft, weil sie im Nordwesten Mexikos auf der Halbinsel Baja California beheimatet ist und dort in Höhlen lebt. Sie ist einer brasilianischen Spinne ähnlich, die für ihr starkes Gift bekannt ist. Jimenez versicherte aber, die mexikanische Art sei "nicht aggressiv" und das Gift der Spinne "nicht tödlich für den Menschen".

Wetter: Im Osten noch einmal warm

In Vorarlberg setzt rasch Regen ein und auch im Südwesten regnet es immer kräftiger. Im Laufe des Nachmittags breitet sich der Regen auf eine Linie Klagenfurt-St. Pölten ostwärts aus. In den Nördlichen Kalkalpen westlich von Salzburg sinkt die Schneefallgrenze auf 900 bis 700 Meter. Weiter östlich bleibt es trocken, hier schein bei kräftigem, föhnigen Südwestwind noch zeitweise die Sonne. Von West nach Südost 3 bis 21 Grad. Mehr zu den Bundesländern: diepresse.com/wetter

(APA/Red.)