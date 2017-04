27. April: Drei Mammutsitzungen und ein Verjaardagsfeest

Lehrertreffen in der Stadthalle

Der Zentralausschuss der Wiener Pflichtschullehrer lädt heute zu einer Informationsveranstaltung zum geplanten Schulautonomiepaket in die Stadthalle. Thematische Schwerpunkte sind laut dem obersten Wiener Pflichtschullehrer-Personalvertreter Stephan Maresch (FCG) die geplante Abschaffung der ZIS sowie die geplante Möglichkeit, die Klassenschülerhöchstzahl von 25 Kindern aufzuheben und gemeinsam verwaltete Cluster aus bis zu acht Schulen zu bilden. Im Zuge des Schulautonomiepakets sollen u.a. auch die Zentren für Inklusiv- und Sonderpädagogik (ZIS) aufgelöst werden. Zahlreiche der bisher rund 600 Stellungnahmen zum Gesetzespaket zur Schulautonomie warnen wegen dieser Pläne vor einer Verschlechterung für Schüler mit Beeinträchtigungen.

Nationalrat etabliert "digitale Vignette"

Das Kleben und Kratzen am Auto könnte bald der Vergangenheit angehören. Denn der Nationalrat verabschiedet heute vermutlich einstimmig die Etablierung einer "digitalen Autobahn-Vignette", die das alt-bekannte Pickerl ergänzen soll. Die digitale Variante bringt Vorteile vor allem für Besitzer von Wechselkennzeichen, die nunmehr eine Vignette für mehrere Fahrzeuge verwenden können. Weiters am Donnerstag-Programm des Nationalrats steht eine Fragestunde mit Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ) sowie eine erste Aussprache zum Anti-CETA-Volksbegehren, das 562.379 Unterstützer gefunden hatte.

Merkels Mammutsitzung

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt um 9 Uhr im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung zum EU-Sondergipfel am Samstag in Brüssel ab. Dabei geht es um die EU-Austrittsverhandlungen mit Großbritannien. Im Anschluss berät der Deutsche Bundestag in einer Mammutsitzung über ein breites Themenspektrum vom Burkaverbot für Beamte und Soldaten bis zum Ausbau der Kinderbetreuung.

Sexueller Missbrauch in Wiener Hotel

Heute muss sich ein Hotelangestellter wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person im Landesgericht für Strafsachen verantworten. Der Mann soll sich am 13. Februar 2017 in einem Betrieb in Wien-Leopoldstadt mit Hilfe eines Duplikats einer Schlüsselkarte Zutritt ins Zimmer eines weiblichen Hotelgasts verschafft und sich an der alkoholisierten Frau vergangen haben.

Venezuela steigt aus

Venezuela will die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) verlassen. Außenministerin Delcy Rodriguez wird den Austritt heute in die Wege leiten, kündigte er an. Die Regierung des linksnationalistischen Präsidenten Nicolas Maduro reagierte damit auf ein geplantes Treffen der OAS-Außenminister zur Situation in Venezuela. Zwischen dem von Protesten erschütterten Land und der regionalen Organisation ist die Situation seit längerem angespannt. OAS-Generalsekretär Luis Almagro, ein ehemaliger Außenminister Uruguays, ist ein offener Kritiker der venezolanischen Führung und nennt den Sozialisten Maduro einen "Diktator". Auch eine Suspendierung des Landes von der OAS-Mitgliedschaft stand bereits im Raum, falls es nicht bald freie Parlamentswahlen gilbt. Caracas sieht hinter den Protesten von Regierungsgegnern und dem politischen Druck von außen dagegen einen von den USA orchestrierten "Putsch".

Gelukkige verjaardag!

Der niederländische König Willem-Alexander feiert am Donnerstag seinen 50. Geburtstag. Am Vorabend gab er ein persönliches Interview, in dem er auch darüber sprach, in seinem Leben "viele Fehler gemacht und Grenzen überschritten" zu haben. Als Beispiel nannte er ein "wildes Leben" als junger Mann. Der bisher größte Schmerz sei der Tod seines Bruders Friso vor vier Jahren gewesen. "Das ist eine Narbe, die nie heilen wird", sagte er mit Tränen in den Augen. Sein Bruder Friso war nach einem Skiunfall nicht mehr aus dem Koma erwacht und 2013 gestorben.

Zum Wetter

Allerorts trübes Wetter herrscht am Donnerstag. Im Westen und Süden regnet es häufig, sonst nur zeitweise. Anfangs können die Niederschläge im Süden ergiebig ausfallen. Die Schneefallgrenze schwankt meist zwischen 400 und 900 Metern, im Süden zwischen 1.000 und 1.700 Metern. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen null und acht Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen mehr als mäßigen drei und acht Grad. Im Südosten sind bis zu 13 Grad möglich. >> Weitere Aussichten.

(Ag./Red.)