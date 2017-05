Bombay, Burma, Karl-Marx-Stadt: Länder und Städte, die früher anders hießen

Bombay, Burma und andere historische Namensänderungen Aung San Suu Kyi (Bild) ist Regierungschefin des Landes, das sich offiziell wie nennt? Istanbul, die Stadt auf zwei Kontinenten, hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Welchen Namen trug die Stadt vor ihrem jetzigen? Karl-Marx-Stadt - Das lag doch irgendwo in Deutschland? Wie heißt diese Stadt heute? Chicken Madras ist dank indischem Essen in aller Munde, doch die Stadt Madras gibt es nicht mehr, sie heißt jetzt: Stalingrad war Schauplatz einer der schlimmsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs und heißt heute? Wie heißt die Haupstadt von Indien? Erst jener Mann, der sich obigen Palast baute, benannte diese afrikanische Metropole um. Welche Stadt hieß bis 1966 Léopoldville? Prešporok, so hieß welche Stadt in Europa bis 1919? Manche sagen immer noch Ceylon und meinen welches Land? In Saigon haben sich Kriesdramen abgespielt, wie heißt die Stadt seit Kriegsende? Es ist schon etwas länger her - doch welche Stadt wurde ursprünlglich Nieuw Amsterdam genannt? Damals war von der EU (im Bild die niederländische und die EU-Flagge) natürlich noch keine Rede. Welche heutige Metropole wurde früher Edo genannt?