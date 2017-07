ALC: Vergleichen Sie sich mit den Besten

Sie führen ein erfolgreiches Unternehmen? Dann zeigen Sie Ihre Stärke und machen Sie mit bei Österreichs renommiertem Wirtschaftspreis – Austria's Leading Companies (ALC), der heuer schon zum 19. Mal vergeben wird. „Die Presse“ zeichnet bei diesem Wettbewerb gemeinsam mit ihren Partnern KSV1870 und PwC Österreich die herausragenden Leistungen der heimischen Wirtschaft aus.

Das Besondere am Wettbewerb ist, dass sich Unternehmen branchenübergreifend vergleichen können. Dafür sorgt ein bewährtes objektives und auf nachvollziehbaren Fakten basierendes Bewertungsmodell. Um nicht „den Moment“ auszuzeichnen, werden bei ALC die Bilanzen der jüngsten vier Geschäftsjahre für die Bewertung herangezogen. Mehr als zehn verschiedene Leistungskennzahlen fließen in das Auswertungstool ein. Eine wichtige Größe dabei ist auch das KSV-Rating, eine Kennzahl, die auf einen Blick eine Einschätzung gibt, welche Bonität ein Unternehmenhat (siehe Interview rechts).

Die Anmeldung zum ALC-Wettbewerb ist bis 18. August möglich – unter www.ksv.at/alc. Die Teilnahme ist kostenlos – hat aber einen unschätzbaren Wert: Denn der Vergleich mit anderen dient der Standortbestimmung und ist Orientierung für Ihr Unternehmen.

Die Einreichung und die Auswertungerfolgen in bewährter Manier. Ein paar Neuerungen gibt es heuer jedoch: So gibt es keine Einteilung mehr nach definierten Umsatz-Klassen, sondern zwei neue Kategorien, nach denen die Sieger im November ausgezeichnet werden:► den national tätigen Unternehmen, mit vorwiegender Geschäftstätigkeit in Österreich. ► den international tätigen Unternehmen, die exportorientiert sind.

Um die Einteilung treffen zu können, werden alle Unternehmen mit Exporttätigkeit gebeten, bei der Anmeldung ihren Auslandsumsatz anzugeben.

Leading Companies

Die Österreichsieger werden erst im Jänner in Wien geehrt. Bei dieser Schlussgala wird es zusätzlich die Kategorieder „Leading Companies“geben. Für diese Klasse werden die namhaften österreichischen Börsenschwergewichte nominiert und eingeladen.

Achtung: Auch ALC-Teilnehmer der Kategorie „International“, die bei der November-Auswertung als bedeutende Leading Company identifiziert werden, bekommen die Möglichkeit, zusätzlich in diesen neuen Einladungsbewerb der Leading Companies nominiert zu werden – und sich mit den Börsen-Schwergewichten zu messen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.07.2017)