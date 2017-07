Rezept: Kandierte Paradeiser mit Schaffrischkäse

2 rote Paradeiser, 2 gelbe Paradeiser

3 cm frischer Ingwer

2 EL Akazienhonig

4 kleine Schaffrischkäse

etwas Piment d‘Espelette, etwas Olivenöl

Haut der Paradeiser abziehen, Paradeiser vierteln, Kerne entfernen. Paradeiser in einen Schmortopf geben. Ingwer schälen, reiben, hinzufügen. Honig darübergießen, Deckel auflegen, zehn Minuten erhitzen. Offen etwa 40 min. weitergaren, bis die Paradeiser kandiert sind. In dieser Zeit ab und zu behutsam umrühren. Paradeiser auf einem Teller abkühlen lassen, mind. eine Stunde kühlen.

Frischkäse abtropfen lassen, jeweils in eine Dessertschale geben und mit einer Gabel etwas zerdrücken. Kandierte Paradeiser darauf verteilen. Mit einer Prise Piment d‘Espelette bestreuen und je einen Faden Olivenöl darüberträufeln. Gekühlt servieren.