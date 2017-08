Die Alpen überqueren in 10 Fragen

Die Alpen überqueren in 10 Etappen, pardon Fragen. Wie leicht kommt man drüber? Den einen oder anderen Alpenpass ist man sicher schon gefahren und hat jede Serpentine genossen. Welchen sicher nicht? Sind schon herrlich diese Gipfel. Überhaupt für einen Patrioten. Oder doch nicht? Welcher Gipfel gehört wirklich nach Österreich? Manche gehen lieber zu Fuß, selbst schuld: Wie heißt die Mumie, die jetzt in einer Bozener Kältekammer liegt, bei ihren nichtdeutsprachigen Bewunderern? Okay, vierbeinige Unterstützung ist dabei nicht schlecht: Hannibal nahm auf seiner Alpenüberquerung 37 Elefanten mit. Keine gute Idee? „Was Gott durch einen Berg getrennt hat, sollte der Mensch nicht durch einen Tunnel verbinden“ ist ein beliebtes Politikerzitat für Tunneleröffnungen. Welcher Weg durch den Berg ließ bis 1884 auf sich warten? Mann muss ja nicht obendrüber, wenn man fast eben auf der Talsohle durch kann. Wo geht’s nahezu steigungslos ins Nachbarland? Gletscher schrumpfen, und bald wird man nicht mehr wissen, wie man sie sonst noch nannte: Soll einer doch den Dialekt dieser autochthonen Bewohner verstehen! Dabei ist einer sogar immaterielles Welterberbe... Und dann haben die auf den Hütten auch noch so schwere kulinarische Vorlieben: Noch ein letzter Blick an den Wegesrand. Traumhaft diese Alpenflora. Was sollte man besser nur anschauen und stehenlassen?