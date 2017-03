Ich habe viele an der Stadt zerbrechen gesehen

Als ich gebeten wurde, an dieser Ausgabe mitzuwirken, fragte ich mich , was ich da drinnen verloren habe . . . Ich habe weder Großes geleistet, noch definiere ich mich als Herzens-Österreicherin. Europäerin eventuell, wenn wir über Zugehörigkeiten und Schubladen reden wollen. Was man leider tun muss, denn so funktioniert die Welt – und auch unser Denken.

