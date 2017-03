Arnold Schwarzenegger: „Ich wollte der reichste Mann der Welt werden“

Feststimmung in der Aula der Alten Universität in Graz. Die Ehrengäste erheben sich, recken ihre Köpfe und klatschen sich die Hände rot. Der größte Sohn der Steiermark betritt den Saal, er erhält den internationalen Josef-Krainer-Preis. In einer leidenschaftlichen Rede beschwört Arnold Schwarzenegger die Verbundenheit zur alten Heimat und seinem verstorbenen Freund Joschi, dem ehemaligen Landeshauptmann und Namensstifter der Ehrung. „I'll be back“, sagt er am Ende seiner Ansprache. Der 69-jährige Hollywood-Star weiß, was sein Publikum wünscht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.03.2017)