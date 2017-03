Schokolade statt Apfelstrudel

Ohne die Pleite der ersten Firma ihrer Eltern hätte es Zotter, wie wir es heute kennen, nie gegeben, sagt Julia Zotter. Ihr Vater wird da wohl zustimmen. Denn erst nachdem die drei Kaffeehäuser von Josef Zotter und seiner Frau, Ulrike, in Graz in die Pleite geschlittert waren, war der Weg für die Schokokreationen frei, die Zotter in Bergl in der Oststeiermark herstellt – und die den Namen berühmt gemacht haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.03.2017)