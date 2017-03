Wo Herr Knigge nicht hilft, rettet Frau Eder

Wenn sie nicht diesen kurzen Rock getragen hätte, wäre das alles nicht passiert. Ingrid Eder hatte sich mittags zu einem Geschäftsessen verabredet, in einer feinen Sushibar. Eine gute Stunde lang litt sie auf Knien, in der traditionellen japanischen Sitzhaltung, die dem europäischen Gelenk- und Muskelapparat so fremd ist. Nervös zupfte sie am Rock, drückte die Beine zusammen und rührte sich kaum. Als sie sich endlich erheben durfte, war ihr schon längst der rechte Fuß eingeschlafen – und sie fiel dem ihr kaum bekannten Geschäftspartner in die Arme.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.03.2017)