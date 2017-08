David Lama: „Da war ich noch nie oben“

Vor der morgigen Sonnenaufgangswanderung auf den Gratl-spitz braucht sich niemand zu fürchten – auch wenn Kletterstar und Alpinist David Lama mit dabei ist. „Es wird einfach eine nette Wanderung“, sagt Lama, der in seinen Expeditionen der vergangenen Jahre unter anderem Bergkaliber wie den Cerro Torre (Patagonien), den Moose's Tooth (Alaska) oder den Lunag Ri (Nepal) anvisierte. Langweilig werde der Weg auf den 1899 Meter hohen Gipfel für ihn aber trotzdem nicht, sagt er diplomatisch. „Man geht ja nicht nur für sich hinauf. Und wenn man mit Leuten unterwegs ist, für die das lässig ist, hat man selbst auch was davon.“

Der Gratlspitz sei außerdem ein ganz neuer Berg für ihn. „Da war ich noch nie oben“, sagt er und lacht. Wenn man über viele Jahre mehrere Monate pro Jahr auf Expeditionen verbringe, vergesse man leicht, wie schön es daheim sei. „Das ist mir in den letzten Jahren mehr bewusst geworden. Deshalb probiere ich auch, mir daheim ein paar Flecken auszusuchen, wo ich noch nicht war.“

Im Alpbachtal war Lama zuletzt als Kind mit seinen Eltern, einer Innsbruckerin und einem Nepalesen. „Von dem her freue ich mich, diese Gegend ein bisschen besser kennenzulernen.“

Mit Habeler durch Nordwand

Der 27-Jährige ist derzeit durchaus häufiger auf klassischen Wanderbergen anzutreffen als auf schweren Klettertouren. „Wenn ich am Trainieren bin, gerade für die nächste Expedition im Herbst, bin ich viel am Höhenmeter sammeln und am ,Bergaufilaufen‘, auch auf normale Berge“, sagt er. Beim Klettern bringt er ohnehin ein hohes Niveau mit: Lama galt bereits in jungen Jahren als Ausnahmetalent, er kletterte mit zehn Jahren seine erste 8a-Route und stieg mit 15 Jahren per Sondergenehmigung in den Weltcup ein. Und gewann gleich einen Bewerb.

Dass er die Wettkämpfe in der Kletterhalle vor einigen Jahren gegen den Alpinismus eingetauscht hat, habe womöglich mit seinen Anfängen zu tun, sagt er. Und damit auch mit Peter Habeler (75), der in den vergangenen Jahren oft in Alpbach war und der eigentlich morgen an der Seite von David Lama mit auf den Gratlspitz gehen sollte. Verletzungsbedingt musste er seine Teilnahme jedoch kurzfristig absagen.

Der Zillertaler Extrembergsteiger gilt als sein Entdecker, seit dieser als Fünfjähriger an einem seiner Kletterkurse teilgenommen hat. „Wir waren im Zillertal auf einer Hütte und sind auf ein paar Felsen herumgeklettert, mit dem Seil gesichert“, erzählt Lama. „Dass es mich vom Hallenklettern wieder zum Bergsteigen gezogen hat, wie es ja auch der Peter gemacht hat, ist vielleicht ein Resultat daraus, dass ich meine ersten Erfahrungen mit ihm draußen am Felsen gemacht habe.“ Vergangenen März kletterten sie gemeinsam durch die Heckmair-Route an der Eiger-Nordwand, die Habeler einst mit dem Südtiroler Reinhold Messner in der damaligen Rekordzeit von zehn Stunden durchstiegen hatte. „Peter hat sich zu seinem 75. Geburtstag gewünscht, die Eiger-Nordwand noch einmal zu besteigen und ich habe sofort zugesagt“, erzählt Lama. „Das war eine schöne Geschichte. Es ist ja auch keine ganz einfache Wand.“

Herausforderung im Himalaya

Zur nächsten Expedition wird Lama in wenigen Wochen starten. Es geht zur 7555 Meter hohen Anapurna 3 in Nepal. „Es gibt dort eine noch unbestiegene offensichtliche Linie, und zwar ist das die Südostkante“, sagt er. „Die gilt als eine der letzten großen Herausforderungen im Himalaya, weil es eine riesige Wand und eine wirklich anspruchsvolle Kletterei ist.“

Bisher sei dort nur eine Seilschaft eingestiegen, im Jahr 1981. Voriges Jahr hat sich Lama bereits daran versucht. „Wir sind ein bisschen weiter gekommen, haben es aber auch nicht geschafft, auf den Gipfel aufzusteigen, weil es jeden Tag wild geschneit hat“, sagt er. Das jedenfalls kann morgen Früh am Gratlspitz sicher nicht dazwischen kommen.