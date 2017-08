Die Tiroler Hängenelke ist gar nicht aus Tirol

Es gibt ein Thema, das das Europäische Forum Alpbach immer wieder begleitet: die Migration. So war es etwa im Jahr 2015, als sich zehntausende Flüchtlinge auf den Weg nach Österreich machten. „Damals haben wir hier in Alpbach das erste Bürgermeistertreffen abgehalten“, sagt Forums-Präsident Franz Fischler. Ziel war es, sich über Bausteine für eine erfolgreiche Integration auszutauschen. 2016 wurden die Erfahrungen aus den Treffen zu einem Handbuch gebunden und vertieft: „Zusammen oder zerrissen“ lautete als weiteres Beispiel Titel einer Breakout Session. Im gleichen Jahr berichtete der syrische Chirurg Rabee Alrefai im Bergdorf vom Bürgerkrieg, der seine Heimat bis heute nicht zur Ruhe kommen lässt.

Neue Sichtweise auf Integration

Nicht verwunderlich, dass auch das Jahr 2017 im Zeichen der Zuwanderung steht. Das Leitthema des Europäischen Forums „Konflikt und Kooperation“ ermutigt dazu, nach Problemen mit Fremden, Positivbeispielen oder danach zu fragen, was es heißt, ein „Einheimischer“ zu sein. Und zwar nicht nur in Sachen Mensch.

„Wir wollten einen anderen Zugang zum Thema Immigration finden“, sagt Fischler. „Um dazu anzuregen, anders zu denken, die Augen zu öffnen.“

Das Ergebnis: Ein botanischer Kunstpfad, der durch das Bergdorf führt, teilweise sogar in private Gärten. Zu entdecken sind vierzehn Pflanzen, von denen gemeinhin angenommen wird, dass sie „immer schon da“ waren. Dass sie Österreicher sind. Das Gegenteil aber ist der Fall: „Wer würde annehmen, dass die Marille eigentlich aus Armenien kommt, der Wildschönauer Krautinger – ein besonderer Schnaps – von einer eingewanderten Rübe stammt?“, fragt der einstige Landwirtschaftsminister und EU-Kommissar.

Der Pflanzenpfad kam durch eine Kooperation des Forums mit Botanikern der Uni Innsbruck, der Wiener Universität für Bodenkultur (Boku) und dem Schloss Ambras zustande. Grund der Beteiligung des Schlosses ist, dass dort Erzherzog Ferdinand II. zum 450-jährigen Jubiläum als Tiroler Landesfürst eine Sonderausstellung gewidmet wird, die auch Einblick in seine Sammelleidenschaft gewährt.

„In seiner Bibliothek fanden sich die wichtigsten botanischen Werke seiner Zeit, von Hieronymus Bock bis Leonhardt Fuchs, sagt Katharina Seidl, Kuratorin der Ausstellung. Und eine blumige Botschaft: „Ferdinand II. hatte heimlich die Augsburger Bürgerstochter Philippine Welser geheiratet, zwei Jahre lang blieb die Ehe vom Vater unbemerkt.“ Die Öffentlichkeit soll überhaupt erst 19 Jahre später davon erfahren haben. Doch „auf einem Porträt von Philippine sind im Hintergrund Nelken zu sehen, für Kenner ein eindeutiges Zeichen für eine Verlobung.“

Auf dem Pflanzenweg ist die Tiroler Hängenelke, die in den Farben rot und weiß nicht nur am Hut der Alpbacher Schützen, sondern auch bei der Marienverehrung zum Einsatz kommt, ebenfalls anzutreffen. Ursprünglich kam sie als kostbare Blume der Oberschicht im 15. Jahrhundert aus dem Mittelmeerraum nach Zentraleuropa.

Weiter fiel die Anreise der Rosskastanie aus. Sie kam Ende des 16. Jahrhunderts, während der Auseinandersetzungen zwischen den Habsburgern und den Osmanen, nach Österreich. „Die Gewöhnliche Rosskastanie wurde als Futterpflanze für die Pferde gepflanzt“, sagt der designierte Rektor der Boku, Waldbauprofessor Hubert Hasenauer. Aufgrund ihrer auffallenden Krone wurde sie bald auch zur Markierung von Grenzposten verwendet.

Erdäpfel als Kopfschmuck

Variantenreicher indes der Einsatz des Erdapfels: Seine Urform ist in Sudamerika heimisch, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, kamen die „nachtschattenartigen Buckeligen“ – so die wörtliche Übersetzung der lateinischen Bezeichnung Solanum tuberosum – im Zuge der Eroberung des Inkareiches nach Europa. Hier angekommen, retteten sie der Bevölkerung in Zeiten von Krieg und Hungersnot mehrfach das Leben, forderte dafür aber auch etliche: So aßen viele fälschlicherweise die giftigen Früchte anstelle der Knollen. Kaiserin Maria Theresia erkannte hingegen eine weitere Qualität der Erdäpfel: Sie ließ sich mit ihren Blüten am Kopf malen.