Ein Wissenschaftsminister im neuen Gewand

Seinen Empfang im Alphof nutzt Harald Mahrer (ÖVP) schon fast traditionellerweise, um interessante Outfits auszuführen: Nachdem er vor zwei Jahren, damals noch als Staatssekretär, an Lederhosen angelehnte kurze Hosen aus Hanf samt roten Stutzen trug, kleidete sich der Wissenschaftsminister gestern in Jeans, T-Shirt und langen schwarzen Kapuzenpullover.

Freilich war auch da eine Message dabei: Es ging um die Blockchain, den nächsten großen Schritt im Internet, symbolisiert durch ein rotes Netz. „Nein, das ist nicht die SPÖ“, scherzte der bestens gelaunte Minister mit Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ). Drittes Regierungsmitglied auf der Alphof-Terrasse: Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP), der ursprünglich aus einem Nachbarort kommt, inzwischen aber sogar Bürger von Alpbach ist. Die ehemalige Wissenschaftsministerin Beatrix Karl (ÖVP) und ihr Nachfolger Karlheinz Töchterle (ÖVP) komplettierten die politische Riege.

Ansonsten hatten sich wie am Vortag beim FH-Empfang neben Forumsprominenz wie Präsident Franz Fischler und den Vizepräsidentinnen Sonja Puntscher-Riekmann und Ursula Schmid-Erfurt weite Teile der wissenschaftlichen Community versammelt, teilweise kamen sie vom Patentecocktail, zu dem Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ) und das Patentamt im Alpbacherhof geladen hatten. Rektorenchef Oliver Vitouch führte zahlreiche Rektorenkollegen an, von Boku-Rektor Martin Gerzabek über TU-Chefin Sabine Seidler bis hin zu Donau-Uni-Chef Friedrich Faulhammer. Die Fachhochschulen vertrat der am Vortag zum Professor erhobene FHK-Chef Helmut Holzinger mit Generalsekretär Kurt Koleznik und zahlreichen Fachhochschulchefs.

Zahlreich war am Vorabend der Starts der Technologiegespräche die Forschung vertreten, unter anderem mit FWF-Chef Clemens Tocknerr, Thomas Henzinger (ISTA) und Helga Nowotny. Ebenfalls dabei: der Industrielle und AIT-Präsident Hannes Androsch sowie Infineon-Chefin Sabine Herlitschka, Georg Kapsch und Christoph Neumayr (IV).

So mancher der Gäste dürfte danach noch auf die Blockchain-Party von Wissenschaftsministerium und Club Alpbach Oberösterreich im Hallenbad geschaut haben, wo ein Roboter Muster in Getränke drucken sollte (siehe auch Seite 2). Was Mahrer für den Empfang wie für die Party ausgab: Man solle sich inspirieren lassen von Alpbach. „Das ist nicht nur Springbreak für Erwachsene.“ (beba)