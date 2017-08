Wie Kunst neue Denkräume öffnet

Warum üben Roboter eine so große Faszination auf Menschen aus? „Es ist einerseits eine Faszination für Technologie und eine Bewunderung des gewaltigen technologischen Fortschritts“, meint Christoph Thun-Hohenstein. „Diese Faszination paart sich aber auch mit einer gewissen Angst: Die rührt daher, dass die Menschen langsam aber sicher mitbekommen, dass hier eine völlige Veränderung unserer Zivilisation im Gange ist. Die Roboter sind vielleicht das stärkste Konstrukt des Ganzen, vor allem die wirklich intelligenten Roboter“, sagt der Direktor des MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst. Er richtet an seinem Museum derzeit im Rahmen der „Vienna Biennale“ die Ausstellung „Hello Robot“ aus – und ab heute auch die #ART TEC, in der im Erwin-Schrödinger-Saal des Alpbacher Congress Centrums anhand von sechs künstlerischen Objekten die Schnittstellen von Kunst, Technologie und Wissenschaft thematisiert werden.

„Wir unterschätzen in unserer gesellschaftspolitischen Diskussion weiterhin massiv, was das alles bedeutet“, betont er. Niemand könne beispielsweise vorhersagen, wann es zu einer Superintelligenz kommen wird – also zu einer Intelligenz, die die menschliche Intelligenz übersteigt und von der keiner weiß, wie sie dann den Menschen behandeln wird. „In der politischen Diskussion bleiben die enormen Auswirkungen viel zu sehr ausgespart.“ Was in seinen Augen fehlt, ist eine Gesamtsicht auf das Thema. „Wenn die Dinge sich einfach so weiter entwickeln, wird es nie zu einer größeren Strategie kommen. Wir brauchen aber eine Strategie, um die Potenziale der Digitalisierung zu nützen und die negativen Folgen möglichst gering zu halten.“

Und hier kann Kunst eine Rolle spielen – ähnlich, wie es in Wien auch an der Wende von 19. zum 20. Jahrhundert schon einmal war. „Damals waren wir auch mit einer neuen Moderne konfrontiert, damals haben die Künste eine ganz ganz wesentliche Rolle gespielt.“ Auch nun bei der neuen digitalen Moderne seien von den Künsten wesentliche Impulse zu erwarten, ist Thun-Hohenstein überzeugt. Und noch mehr: „Kunst ist nicht das Kür-Programm, sondern sie ist unentbehrlich für eine optimale Nutzung der digitalen Moderne.“

Design werde die Schlüsselfunktion bei der Vermittlung zwischen Mensch und Maschine spielen, um die nötige Interaktion und die nötigen Schnittstellen zu erzeugen, sagt der Ausstellungskurator (der auch im „Jahrbuch Technologie im Gespräch 2017“ ein Kapitel beigesteuert hat).

Design und bildende Kunst

Auch die Architektur spiele dabei eine Rolle. Und die bildende Kunst habe überdies das Potenzial, völlig andere Denkräume zu eröffnen. „Die anderen Sparten müssen auf einen konkreten Nutzen hinarbeiten, die bildende Kunst braucht das nicht“, sagt Thun-Hohenstein. „Aber dadurch kann sie andere Perspektiven einbringen.“

Insgesamt gehe es um einen neuen Lifestyle mit einer ganzheitlichen Betrachtung unserer Welt – mit all den Entwicklungen beim Klimawandel, der Verschärfung der Ungleichheit oder der Digitalisierung. Er nennt ein Beispiel: „Meine Überzeugung ist, dass in nächster Zeit das Gemeinwohl auch die Gewinnlogik der ökosozialen Marktwirtschaft inspirieren wird, weil Algorithmen und digitale Technologien eine ganz andere Art von Transparenz bringen können.“ Es werde seiner Ansicht nach zu einer Ermächtigung der Konsumentinnen und Konsumenten kommen, diese würden immer stärker bemerken, dass jede Konsumentscheidung eine Entscheidung in die richtige oder in die falsche Richtung sein kann.

Der neue Lifestyle müsse einerseits einen souveränen Umgang mit Technologien beinhalten – Thun-Hohenstein nennt das „Bürger/Bürgerin 4.0“ – und auf der anderen Seite auch Möglichkeiten schaffen, dass die Leute differenziert ihr Leben gestalten können. „An all diesen Dingen müssen wir arbeiten – die kommen nicht von selbst.“