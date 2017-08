Wie man Politiker zu Affen macht

Schaufensterbummler sind ja Vieles gewohnt, doch so etwas hat man in Alpbach noch nicht gesehen: Affenskulpturen, die die Blicke auf sich ziehen. Da gibt es den „Dunkelblauen Patrioten“ am Rednerpult, der durch die Fensterscheibe der Ski- und Snowboardschule zu sehen ist. Den „Türkisen Anzugträger mit Segelohren“ in der ehemaligen Bäckerei und den „Roten Pizzafreund“, der sich gleich nebenan in der Sparkasse niedergelassen hat. Das alleine ist nicht genug: Die drei sehen den Chefs der drei größten Parteien Österreichs verblüffend ähnlich.

„Schuld“ an diesen außergewöhnlichen Auslagengestaltungen ist, wenn man so will, der scheinbar endlose Bundespräsidentschaftswahlkampf des vergangenen Jahres. Ein Affentheater sei das, hatten die Menschen gesagt, erzählt Georg Margreiter. Das inspirierte den 44-jährigen Bildhauer und Lehrer aus Alpbach. In seinem Atelier nur wenige Minuten vom Congress Centrum entfernt, begann er zu skizzieren. Was herauskam, war ein „Entspannter Grüner“ und ein „Lächelnder Blauer“.

Er hatte die Politiker Alexander van der Bellen und Norbert Hofer kurzerhand zu Affen gemacht: Zu einem grünen Affen, der in einem Liegestuhl sitzt und dabei ist, sich eine Zigarette – manche sahen einen Joint – anzuzünden. Doch dazu später. Und zu einem stehenden blaugefärbten mit Stock. Die stellte er bei der Art Innsbruck aus. Den Besuchern gefielen die Skulpturen, „sie fanden sie witzig“, sagt Margreiter. Heute sind sie in den Auslagen des Schuhhauses Gschösser in Alpbach zu sehen.

Kein Ende des Affentheaters

Weil das Affentheater heuer in Form der vorgezogenen Nationalratswahlen weitergehe, modellierte Margreiter zwischen Mai und Ende Juli eben die drei weiteren Skulpturen aus Schwarzbeton, einer Mischung, die rasch aushärtet: Rund 120 cm sind sie hoch, rund 70 Kilogramm wiegen sie.

Christian Kern hätte sich in seiner Rolle als Pizzabote förmlich als Vorlage aufgedrängt, Heinz-Christian Strache, der neuerdings gerne mit Brille auftritt, ebenso. Mit schwarzer Schuhpaste hätte die dritte Skulptur eingefärbt werden sollen, sagt Margreiter, die hatte er auch schon gekauft: Im letzten Moment habe er doch noch erfahren, dass Sebastian Kurz auf türkis statt auf schwarz setzt. Gespannt ist Margreiter, ob er mit Kurz bzw. Kern und der jeweiligen Skulptur ein Foto machen werde können, wenn die beiden kommende Woche beim Europäischen Forum Alpbach zu Gast sind.

Vorsichtshalber Stellung bezogen haben angesichts des Theaters rund um die Wahlwiederholung im vergangenen Herbst „3 OSZE-Beobachter“ – ebenfalls in Affengestalt. Sie warten in der Auslage der Raiffeisenbank darauf, ob sie am 15. Oktober tatsächlich in Erscheinung treten müssen.

Unschuldiger Nichtraucher

Die Alpbacher Geschäftsleute hätten kein Problem gehabt, die Skulpturen in ihre Schaufenster zu stellen, sagt Margreiter. Anders war das im Vorjahr, als er den „Entspannten Grünen“ und den „Lächelnden Blauen“ in einer Bank in Wörgl ausstellte – für ein Wochenende. Montagfrüh befand der Bankdirektor, es gehe nicht an, dass man mit der Skulptur das Joint-Rauchen gutheiße. Margreiter, der gerne auf dem Rad oder bei Skitouren Ausdauersport betreibt, gab sich so unschuldig wie unwissend: „Ich bin Nichtraucher, ich habe keine Ahnung, wie ein Joint aussieht.“

Als die Bank das Affenensemble trennte und den „Entspannten Grünen“ aus der Auslage nahm, fragten Lokalmedien, ob der verbliebene „Lächelnde Blaue“ ein politisches Statement sei. Nein, lautete die Antwort. Und man gestaltete die Auslage ganz anders.

Warten auf das „Blaue Wunder“

Als Bildhauer ist Margreiter, der gerne auch mit Bronze als Werkstoff arbeitet, beim Europäischen Forum kein Unbekannter. In den vergangenen Jahren waren seine Skulpturen während der Forumstage an verschiedenen Stellen im Ort zu sehen. Darunter auch das „Blaue Wunder“: Eine Weltkugel, die nur die Ozeane zeigt und der gleichsam die Kontinente fehlen. Ihm war versprochen worden, dass sie vor dem neuen Congress Centrum stehen sollte. Daraus wurde bislang nichts. Denn, hieß es aus dem Büro von Forums-Präsident Franz Fischler, Objekte könnten nur nach einer Ausschreibung angeschafft werden. Zu sehen ist das „Blaue Wunder“ trotzdem – aber nicht so prominent ausgestellt.

Überhaupt sei es schwierig, mit seinen Werken in Galerien unterzukommen, weil er nicht an einer Kunstuni studiert habe. Studiert hatte er schon – allerdings Lehramt. Seine künstlerische Ausbildung hatte er an der HTL für Bildhauerei in Innsbruck und an der Schnitzschule Geisler-Moroder in Eigenalp nachgeholt. Der Kunst geht er neben seinem Hauptberuf nach: an der Alpbacher Neuen Mittelschule Mathematik und Werken zu unterrichten. Wobei: Im Schuljahr 2017/18 nimmt er ein Sabbatical, um mehr Zeit für die Kunst zu haben. Und für die Familie: „Ihr gefällt es, wenn ich nicht nur im Atelier bin.“

Mathematik ist nicht alles

Gerne sei er Lehrer. Doch eines sorge ihn: „Die starke Gewichtung der Hauptgegenstände.“ Deutsch, Englisch und Mathematik – auch wenn das sein Fach sei. Hingegen würden alle Gegenstände, die mit manuellem Arbeiten und Kreativität zu tun hätten, gekürzt, beklagt er. Ob sich das nicht einmal räche, wo doch Kreativität so gefragt sei?