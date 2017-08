Günter Hillebrand: Dieser Mann ist „ausdekoriert“

An einen Termin im Böglerhof erinnert sich Günter Hillebrand ganz besonders: Otto Molden, der im Eckzimmer des Hauses residierte, hatte ihn zu sich gerufen. Der Forums-Präsident wollte sich ansehen, wer hinter den Technologiegespräche stecke. Das war 1982, ein Jahr, nachdem Hillebrand erstmals in Alpbach war: als junger TU-Absolvent, der eben im Forschungszentrum Seibersdorf zu arbeiten begonnen hatte, wo er später zum Atommüllexperten avancierte. Nach Alpbach zu fahren, war damals gleichsam ein Muss. Aber rasch fragte er: Warum wird hier nicht über Forschung gesprochen?

Diese Frage hörte auch der Linzer Professor Klaus Zapotoczky, der ihm entgegnete: „Machen Sie was, bevor Sie lange kritisieren.“ Hillebrand machte es mit der Ermunterung von Seibersdorf-Vorstand Fritz Neeb. 1983 fanden die ersten Technologiegespräche statt. Damals, als Alpbach „noch um eine Spur intimer“ war, wie Hillebrand sagt.

Rasch fand sich ein federführendes Triumvirat: Hillebrand, Thomas Oliva, damals Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Wien, und der 2009 verstorbene Ö1-Radiomacher Manfred Jochum. Die drei entwickelten jahrelang gemeinsam das Programm – mit Konflikt und Kooperation.

Zuerst nur ein Fremdkörper

„Zuerst waren wir ein Fremdkörper“, sagt Hillebrand, ehe die Technologiegespräche Anfang der 1990er-Jahre in das Programm des Forums integriert wurden – und doch selbstständig und selbstbestimmt blieben. Den Namen „Technologiegespräche“ habe man sich damals auch schützen lassen. „Wir konnten entscheiden, was wir wollten.“ Also entwickelten sie die Idee, Nobelpreisträger holen – und mit den Jungen in Kontakt zu bringen. In Summe waren es mehr als 20 Nobelpreisträger. Und, sagt Hillebrand: „Wir wollten innovativ sein.“ So ließen sie einen Arzt in Alpbach mit einem Mediziner in den USA via Live-Schaltung einen Patienten behandeln, sie visualisierten die Hirnströme eines Wiener Philharmonikers beim Musizieren. Später ließen sie Terminals in Hotels installieren, mittels derer die Referenten mit dem Vorläufer der Bankomatkarte zahlen konnten. „Heute ist so etwas normal, damals war es spektakulär.“

Apropos Hotels: „Damals war es mit den Hotels noch schlimmer.“ Zu viele Gäste, zu wenig Kapazität. Es gab einen regelrechten Kampf um die Unterbringungen und jede Menge Interventionen. Einmal meldete sich eine Teilnehmerin empört bei ihm, das versprochene Zimmer sei nicht frei, ein Mann liege in „ihrem“ Bett. Empört war sie vor allem auch über die Antwort der Vermieterin: „Was haben Sie, des is eh a fescher Mann.“

Er selbst habe immer einen guten Draht zu den Alpbachern gehabt und immer ein Zimmer bekommen, sagt Hillebrand. Die persönlichen Beziehungen, die er in den mehr als 35 Jahren aufgebaut habe, schätze er. Auch, dass ihn die Einheimischen erkennen und grüßen. „Ich gehöre zum Establishment.“ Und überhaupt: Alpbach hat ein ganz besondere Aura.

Daran und an Alpbach selbst habe sich in diesen Jahren nichts verändert. Die Blumen. Die Bauordnung. Richtig neu sei nur das Congress Centrum. „Es in die Erde hineinzubauen, das war schon eine Errungenschaft. Auch die Lehmwand, die für besseres Raumklima sorgt, die Glaselemente, die den Blick auf den Gratlspitz freigeben.“

Und Alpbach ist noch immer ein Platz, an dem man gehört wird. Schon Bruno Kreisky hatte das erkannt, Hertha Firnberg später in den 1970ern hier ihr Forschungsorganisationsgesetz und das Universitätsorganisationsgesetz vorgestellt. „Politiker haben sich wichtige Sachen aufgehoben, um sie hier kundzutun.“ Und um hier Hof zu halten. Unvergessen sind für Hillebrand etwa die Tennisturniere, die Hannes Androsch mit großem Erfolg organisierte.

Erfolg und Erfolgsmessung waren auch für Hillebrand immer ein Thema. Zunächst maß er ihn mit der steigenden Teilnehmerzahl. Dabei entwickelte sich über die Jahre ein Prestigeduell mit den Wirtschaftsgesprächen – mit wechselndem Ausgang. Weil er das Feedback der Teilnehmer und der Referenten einholte, wurden die Formate interaktiver und Zeitdisziplin ein Thema: Manche Moderatoren setzten sogar Wecker ein. Das hätte auch einer der Referenten machen sollen, für den 20 Minuten eingerechnet waren. Als es nach 45 Minuten im auf Empfang und Büffet wartenden Publikum unruhig wurde, meinte er: „Wenn Sie nicht zuhören, dann dauert es eben noch länger.“

Nur nicht zu Tode wachsen

Das Forum hingegen werde es noch lange geben. Die einzige Gefahr sei, zu Tode zu wachsen. „Alpbach ist ein kleines Tal.“ Und habe beschränkte Kapazitäten. Noch etwas dürfe man nicht unterschätzen: die Überalterung. Franz Fischler habe viele Vizepräsidenten eingesetzt, die dem Forum ein enormes Netzwerk sichern. Er sollte aber auch Vizepräsidenten für die nächste Generation einsetzen, rät Hillebrand, der Fischler einen „genialen Präsidenten“ nennt. Ein gutes Verhältnis hatte er auch zu dessen Vorgänger Erhard Busek, der ihm irgendwann auch das Du-Wort anbot. Das war für ihn eine besondere Ehre, zumal er bei einem Busek-Vortrag seine mittlerweile verstorbene Frau kennengelernt hat.

Übrigens: Wer Hillebrand auszeichnen möchte, muss sich schon etwas Spezielles überlegen. In Alpbach wurde ein Baum gepflanzt, der ihm, Oliva und Jochum gewidmet ist. Er wurde zum Kommerzialrat und Professor ernannt und trägt das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse. Als man ihn noch einmal auszeichnen wollte, lehnte das Ministerium ab: Er sei, wie mitgeteilt wurde, „ausdekoriert“.