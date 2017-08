Was ist komplex, was kompliziert?

Wenn man verstehen will, wie etwas funktioniert, muss man wissen, wie die einzelnen Dinge miteinander zusammenhängen. Dieser Grundsatz der Komplexitätsforschung trifft auf vieles zu: Gesundheits-, Finanz- oder Wirtschaftssystem, auf jede Zelle des Körpers oder auf Ameisen in einer Kolonie. Nicht alles, was kompliziert ist, ist auch komplex: Elementarteilchenphysik ist zwar kompliziert, aber nicht komplex, weil die Kräfte, die zwischen den Teilchen wirken, immer gleich sind. Komplex sind Systeme dann, wenn sich Wechselwirkungen zwischen den Einzelteilen bei jeder Begegnung ändern können. Also wenn eine Ameise jedes Mal entscheidet, was sie tun soll, wenn sie eine Nestgenossin trifft. Oder wenn ein Arzt bei jedem Patienten entscheidet, welches Medikament er verschreibt – je nach der persönlichen Krankheitsgeschichte.