Der Amerikaner in meinem Bett

„Das kann ich jetzt nicht glauben“, sagt Jiawen Yan. Es geht um die Konkurrenz um Studienplätze an den besten chinesischen Universitäten. Und die 26-Jährige ist uneins mit Jiaheng Shi (24): Laut ihm gibt es für die rund 500.000 Maturanten in der Provinz Jiangsu in der Nähe von Shanghai 20 Plätze an den vier besten Universitäten des Landes. Jiawen denkt, dass diese Zahl viel zu niedrig angesetzt ist: Ihrer Meinung nach sind es wohl hundert.

Aus österreichischer Perspektive ist es allerdings fast irrelevant, ob es für rund eine halbe Million junger Menschen an den begehrtesten chinesischen Universitäten nun 20 oder doch 100 Studienplätze gibt: Eine derartige Konkurrenz ist schwer vorstellbar. „Wenn man das chinesische Bildungssystem in einem Wort beschreiben müsste, dann ist das: kompetitiv“, sagt Jiaheng. Seine Kollegin Ke Wang (23) nickt. Die drei haben es trotzdem an Top-Unis geschafft: Jiaheng studiert an der Fudan-Uni, Ke an der Tsinghua-Uni und Jiawen am Harbin-Institute of Technology.

Und sie gehören zu den 21 chinesischen Studierenden, die heuer vom Europäischen Forum Alpbach und dem Österreichischen Austauschdienst als Stipendiaten nach Alpbach geholt wurden. Im Rahmen einer Initiative, die kommendes Jahr fortgesetzt werden soll, wurden die besten Studenten der besten chinesischen Hochschulen zum Forum nach Tirol eingeladen. „Studierende, die später mit hoher Wahrscheinlichkeit gehobene berufliche Positionen an wichtigen Schnittstellen in China einnehmen werden“, wie es der Austauschdienst formuliert.

UNO, Roboter und Diplomatie

Eine große Karriere ist jedenfalls bei den dreien sicher nicht abwegig. Sie gehören nicht nur akademisch zur chinesischen Spitze, sie sprechen auch sehr gut oder sogar ausgezeichnet Englisch, sind – was beim Auswahlprozess für das Stipendium ein zentrales Kriterium war – kommunikativ. Und sie sind recht ambitioniert. Ke, die Politik studiert, könnte sich eine Zukunft bei den Vereinten Nationen vorstellen. Jiawen, die eher zurückhaltende Technikerin, steckt gerade mitten in ihrem PhD zu einer Zukunftstechnologie, die in Alpbach schon großes Thema war: Robotik. Und Jiaheng, der Internationale Beziehungen studiert, will einmal ins chinesische Außenministerium: „Mein Traum ist es, im diplomatischen Bereich zu arbeiten und dort zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen Europa und China zu verbessern.“

Die chinesische Politik ist für sie hier in Alpbach kein zentrales Thema. Es geht um internationale und interkulturelle Verständigung, auch im kleineren, persönlichen Rahmen. In Jiahengs Fall sogar im sehr persönlichen, wie er lachend erzählt. „Ich muss mit einem amerikanischen Stipendiaten nicht nur das Zimmer, sondern ein Doppelbett teilen.“ Das sei etwas seltsam, doch sie seien so in sehr kurzer Zeit Freunde geworden. „Und wir sind auf wirklich viele Gemeinsamkeiten gestoßen“, sagt Jiaheng, der schon ein Semester in Schweden studiert hat. Außer vielleicht beim Essen – das in Alpbach für die drei jungen Chinesen ohnehin ein bisschen gewöhnungsbedürftig war. Milch, Käse und das Leitungswasser loben freilich alle drei.

Die Roboterforscherin Jiawen, die vor einigen Jahren auf dem Weg zu einem Chorwettbewerb in Ungarn bereits kurz in Wien war („Der goldene Saal im Musikverein ist mein Lieblingsplatz“), will in Alpbach mit jungen Menschen aus anderen Ländern Freundschaften schließen. „Ich will wissen, was sie denken und was sie bewegt.“ Ke, die zuletzt an einem kurzen Austauschprogramm mit der TU München teilgenommen hat, appelliert daran, nicht zu viel auf etwaige nationale Stereotype zu geben („Es gibt zum Beispiel dieses Vorurteil, dass Chinesen unhöflich seien“), sondern sich einfach kennenzulernen und auszutauschen. „Das Forum ist der perfekte Ort dafür.“

„Es ist einfach wunderschön“

Die beiden Studentinnen sind übrigens über Bekannte auf die möglichen Stipendien aufmerksam geworden: Eine Studienkollegin von Jiawen war vergangenes Jahr beim Forum, eine Kollegin von Ke kannte das Forum wegen ihres PhD in Deutschland. Jiaheng wurde durch einen Aushang an der Fudan-Uni darauf aufmerksam. Alle drei werden die Bewerbung für das Programm jedenfalls ihren Freunden zu Hause ans Herz legen. Und sie würden gerne auch irgendwann ihre Familie nach Alpbach bringen. „Eines Tages werde ich meinen Eltern das zeigen“, kündigt Ke an. „Denn dieser Ort ist einfach wunderschön.“