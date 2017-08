Ein versteckter See als Kontrast für Forumsbesucher

Wer ein wenig Ruhe vom Alpbacher Trubel und Abkühlung von den sommerlichen Temperaturen sucht, dem ist ein Ausflug zum Berglsteinersee zu empfehlen. Der kleine Waldsee liegt etwas abseits zwischen Kramsach und Breitenbach und ist nur über Fußwege erreichbar. Einer davon beginnt beim Reintalersee-Parkplatz Ost und führt als breiter Forstweg mit leichtem Anstieg in ca. 30 Minuten Gehzeit durch das Naturschutzgebiet zum See. Kleine Übungstafeln entlang der Strecke, die die Lern- und Konzentrationsfähigkeit fördern sollen, sind vielleicht auch für die Aufnahmefähigkeit beim umfangreichen Forumsprogramm hilfreich. So soll beispielsweise die Übung „Ohrrubbler“ das Hinhören erleichtern.

Der Waldweg mündet bei einer Weggabelung mit dem Hinweis, den See entweder über die Schönwetter- oder die Schlechtwetterseite zu umrunden. Egal, wie man sich entscheidet, der Weg durch den Wald gibt fast durchgehend den Blick auf den See und seine steinerne Inseln in der Mitte frei.

Der Sage nach handelt es sich bei zweien dieser Steine um ein Liebespaar. In der Nähe des Sees, im Schloss Gückenbühl, lebte einst ein Ritterfräulein, das in einen braven, aber armen Jäger, verliebt war. Der stolze Schlossherr ließ den Jäger mit Hunden aus der Burg hetzen, sodass der Fliehende in den See stürzte und ertrank. Das Ritterfräulein ging in seiner Trauer oft zum See. Einmal erschien im Seespiegel das Gesicht des Jägers, der seine Geliebte zu sich rief. Das Ritterfräulein warf sich daraufhin in die Wellen. Nun waren die Liebenden im Tod vereint und ragen seither versteinert als zwei kleine Inseln aus dem Wasser.

Wer die Nähe des Liebespaars sucht, gelangt schwimmend ganz einfach zu den Steinen – und kann auch auf sie klettern. Der Zugang zum Wasser ist über einen kleinen Steg oder direkt an verschiedenen Uferstellen möglich. Die Wassertiefe beträgt dabei maximal zwei Meter, die Temperatur momentan 19° C. Oder man genießt einfach von der Terrasse des kleinen gleichnamigen Restaurants (Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 9 bis 18 Uhr) den Blick auf den See und den Südhang der Voldöpperspitze. Und freut sich über die Ruhe, die man hier gefunden hat.

Unweit des Berglsteinersees, aber weitaus einfacher zugänglich, ist der Reintalersee. Er ist der größte der vier Seen am Kramsacher Seenplateau und der einzige mit Bademöglichkeit. Einst aus Gletscherrückständen entstanden, zählt er zu den wärmsten Badeseen Tirols (Wassertemperatur derzeit 22° C). Daher ist er auch entsprechend beliebt. Mit mehreren Liegewiesen (Eintritt: 3,50 Euro), Restaurants, Buffets und einem Bootsverleih lässt sich hier ein Tag entspannt verbringen.

Rund um den See führt ein Wanderweg (Gehzeit ca. 1 Stunde). Ein Klettersteig für Fortgeschrittene mit Ausblick auf das Seengebiet und das Unterinntal ist ebenfalls von hier aus erreichbar (Zugang Parkplatz Reintalersee Mitte).

Schnelle Abkühlung

Wer nur wenig Zeit hat und eine schnelle Abkühlung vom Forumsprogramm sucht, wird auch in der Nähe von Alpbach fündig. Direkt im Ortszentrum liegt etwa der Reither Badesee mit Blick auf die Pfarrkirche. Für 3,50 Euro Eintritt gibt es eine große Liegewiese, Umkleiden und WCs, ein Buffet und sogar ein Sprungbrett. Das „Blaue Auge von Reith“, wie der See auch genannt wird, hat derzeit eine Wassertemperatur von 22° C.



[NSUO9]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.08.2017)