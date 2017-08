Alles kreist um 71 Tote

„Ich war in Alpbach zu dieser Zeit, die Berge schön und blau, die Sonne hell, das Forum Alpbach eben“, schreibt die Schriftstellerin Theodora Bauer über jenen Tag vor zwei Jahren. Und dann diese Nachricht: ein Lastwagen, der in einer Pannenbucht bei Parndorf gefunden worden war, ein Kühltransporter voller toter Flüchtlinge. 71 Menschen sollten später gezählt werden, die in dem LKW auf der Fahrt in ein vermeintlich sicheres, neues Leben erstickt waren. „Keinen Gedanken konnte man fertig denken. Man musste aufhören, bevor man überhaupt damit begonnen hatte. Was vorgegangen war da drinnen“, das schreibt Bauer über den 27. August 2015 in Alpbach.

Heute, auf den Tag genau zwei Jahre später, kommt die Tragödie von Parndorf, die über die Grenzen von Österreich hinaus für Erschütterung sorgte, nach Alpbach: Der burgenländische Autor und Regisseur Peter Wagner hat aus den Texten von 21 Schriftstellerinnen und Schriftstellern – darunter Theodora Bauer –, sowie Gesprächen mit Polizei, Rettungskräften, Bürgermeister oder Bestatter ein Theaterstück gemacht, das im Jänner uraufgeführt wurde: „71 oder der Fluch der Primzahl“, auch im Sinne der ersten Zahl, des ersten Mals, dass eine solche Katastrophe auf europäischem Boden stattfand.Eine Paraphrase des Stücks eröffnet heute die Politischen Gespräche.

Ein Kasten aus Plexiglas

Alles kreist um einen Plexiglaskasten in der Mitte der Bühne, der genau die Menge an Luft fasst, die jeder einzelne Flüchtling im Lastwagen zur Verfügung hatte. Und in den sich die Performancekünstlerin Bella Ban hineingezwängt hat, was sich auch im Titel des Eröffnungsstücks widerspiegelt: „atem; aus; atmen“. In der ursprünglichen Fassung spielte sich das Stück rund um einen Kobel in der Größe des LKW-Laderaums ab. Wobei dieses Umkreisen in der Inszenierung natürlich kein Zufall ist.

Denn es geht darum, was bei diesem Unglück in den Menschen rundherum vorgegangen ist. „Wie hat unsere Gesellschaft, unsere Gegenwart, unsere Wirklichkeit auf diesen Vorfall reagiert?“, sagt Wagner, der ganz bewusst davon absah, direkt auf die Verstorbenen zu fokussieren. Das sei die einzige Vorgabe an seine Autoren gewesen: nicht über den Inhalt des LKW zu schreiben. „Ich hätte eine gewisse Scheu davor gehabt, die 71 Toten emphatisch zu missbrauchen, ihre Geschichte zu erzählen, mich in sie hineinzudenken“, sagt er.

In Parndorf sei man von der Idee einer künstlerischen Aufarbeitung nicht von Anfang an überzeugt gewesen, erzählt er. „Wozu brauchen wir ein Theaterstück?“, habe es da geheißen. Am Stammtisch diskutiere man über das Versenken der Schlauchboote im Mittelmeer. Was wolle man denn mit einem Theaterstück erreichen? „Mein Argument war, dass man letztlich, so gewaltig dieser Schock war, solche fatalen Zeichen als Chancen aufgreifen soll, um der Welt etwas von ihren gefährdeten und gefährdenden Seiten zu erzählen.“ Solche Katastrophen könne man nur überwinden, wenn man sich ihnen stelle.

„Mir ist so etwas wie ein kathartischer Moment wichtig“, sagt Wagner. „Die Möglichkeit, noch einmal zu erschrecken, den Schrecken noch einmal zu durchleben, um ihn einfach besser in den Griff zu kriegen. Und eine gewisse Läuterung, wenn nicht sogar Reinigung zu erfahren.“ Gleichzeitig sei dieser kathartische Moment ja das Aufwachen. „Und man nimmt sich selbst als Figur im Geschehen der Welt wahr und bekommt möglicherweise die Ahnung, dass man nicht nur ohnmächtig ist. Dass man auch so etwas wie Haltung entwickeln kann“, sagt er.

Eine Message im klassischen Sinn hat Wagner mit seinem Stück aber nicht und zwar ganz bewusst nicht: Es gehe um Sensibilisierung – nicht um Indoktrinierung. „Ich schreibe jetzt seit 30 Jahren Theaterstücke und ich war besessen von Message. Davon bin ich so etwas von weg“, sagt er. Hätte er mit seiner Truppe und dem aktuellen Stück versucht, Parndorf im Bezug auf richtiges Verhalten oder richtige Weltsicht zu belehren, wären sie auf jeden Fall gescheitert. „Gerade die Botschaften, die expressis verbis sagen, was sein soll, gehen oft an der Sache vorbei. Weil man da sofort mit einer Gegenmessage antworten kann.“

Das Theaterstück um die Tragödie von Parndorf soll auch ein immaterielles Mahnmal für die 71 Toten sein. „Als wir acht Monate nach dem Unglück den Einfall hatten, das künstlerisch zu verarbeiten, hatte die Gemeinde noch immer keine Vorstellung, wie man ein Zeichen des Gedenkens setzen sollte“, sagt Wagner. „In der Pannenbucht? Auf dem Friedhof? Das passt alles nicht.“

Ein materielles Mahnmal

Am Forum Alpbach gibt es gewissermaßen auch ein materielles Mahnmal: Der transparente Würfel, in dem Bella Ban bei ihrer Performance mehr und mehr Mühe hat, zu atmen, soll während der gesamten Politischen Gespräche auf dem Podium stehen bleiben.

Zur Person Peter Wagner (61) ist Regisseur und Autor. Mit dem Stück „71 oder der Fluch der Primzahl“, das auch von der Gemeinde Parndorf unterstützt wurde, setzt er den 71 toten Flüchtlingen ein immaterielles Gedenken, die am 27. August 2015 erstickt aufgefunden worden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.08.2017)